Prenotazioni Vaccinazioni Domiciliari – Castelbuono￼

Ascolta l'articolo

È possibile prenotare la seconda dose di richiamo (quarta dose) con vaccino a mRNA, a seguito dell’emanazione della circolare ministeriale dell’8 aprile 2022.

Si svolgeranno nel comune di Castelbuono nei domicili in collaborazione con l’Hub Vaccinale di Cefalù e solo su prenotazione.

Possono usufruirne gli over 80, gli ospiti delle Rsa e i soggetti tra i 60 e gli 80 anni con elevata fragilità, purché sia trascorso un intervallo minimo di 4 mesi dalla prima dose di richiamo (terza dose).

Al momento tale indicazione non si applica ai soggetti che abbiano contratto l’infezione da Sars-CoV-2 successivamente alla somministrazione della terza dose.

https://docs.google.com/forms/d/1C7EtALg55pRVboo8nfr5xy54wSy8OxebCuJy9JYZ-to/edit?fbclid=IwAR2T7LQ1uIENw65o7gdQ8W0uogRNZ38wZJ7jqhTxm9qi5VH1ucOjMXoUXMA