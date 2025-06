Presentato a Palermo il “Report di Sostenibilità 2024” di Emmecci: un impegno concreto per il futuro

Quest’anno l’azienda gangitana ha anche ottenuto la certificazione “Synesgy Score Sga”, un riconoscimento di grande valore nel campo della sostenibilità

Palermo, 21 giugno 2025 – Presentato ieri mattina, presso la Camera di Commercio di Palermo, il “Report di Sostenibilità 2024” di Emmecci, azienda attiva nel settore edile dal 2007. Un documento che testimonia l’impegno costante dell’azienda nel promuovere pratiche sostenibili e innovative, con l’obiettivo di costruire un futuro più responsabile e rispettoso dell’ambiente.

Emmecci si distingue per la sua attenzione alla ricerca di nuovi materiali e tecnologie, puntando a offrire soluzioni edili all’avanguardia, caratterizzate da qualità, sicurezza e soddisfazione del cliente. Tuttavia, l’azienda non si limita alla realizzazione di opere di breve termine: il suo obiettivo è creare strutture che resistano nel tempo e contribuiscano al progresso e al benessere delle comunità locali.

“Questo è il terzo anno che presentiamo il nostro Report di Sostenibilità – ha spiegato l’ingegnere Giovanni Palmeri, rappresentante di Emmecci – Un documento che non è obbligatorio, ma che per noi rappresenta un fiore all’occhiello. Quest’anno, inoltre, abbiamo raggiunto un traguardo importante ottenendo la certificazione “Synesgy Score Sga”, un riconoscimento di grande valore nel campo della sostenibilità”. Tra i risultati più significativi, l’azienda ha evidenziato una riduzione delle emissioni di Co2 del 18% negli ultimi tre anni, grazie a innovazioni e pratiche più sostenibili. Emmecci si pone così come esempio e apripista per altre realtà economiche che credono nei valori della sostenibilità e della responsabilità sociale.

Santo Lipira, amministratore unico dell’azienda, ha sottolineato l’importanza di un settore che, oltre all’uso di materiali ecocompatibili, si impegna anche a mantenere un rapporto responsabile con i propri dipendenti. “Uno dei nostri punti di forza è la ristrutturazione, tante le dimore storiche pubbliche e private di cui ci siamo occupati, fra cui ci piace sempre ricordare il complesso intervento di recupero di Palazzo Butera a Palermo. In un settore come il nostro, la sostenibilità si traduce anche nella capacità di assumersi responsabilità chiare e costanti”.

Nel corso di questi tre anni, Emmecci ha migliorato significativamente la propria gestione ambientale e operativa, raggiungendo il 100% di conformità in settori come acqua, energia, rifiuti e certificazioni normative. Mario Puglisi, socio dell’azienda, ha spiegato i principi che guidano il loro operato: «Applichiamo quattro regole fondamentali: imparare, guadagnare, ridare e amare. È l’amore per il nostro lavoro che ci spinge a reinvestire nella società e a rendere il nostro ambiente più sano». Il “Report di Sostenibilità 2024” rappresenta, quindi, non solo un bilancio economico, ma anche un impegno etico e sociale, volto a promuovere un modello di sviluppo più equo e sostenibile.