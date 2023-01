Presentato il calendario 2023 di Castelbuono Jazz Festival

Dodici mesi che raccontano in po’ lo spirito della 26^ edizione del festival. L’edizione 2023, sempre sotto il marchio di Castelbuono Jazz Festival, diventa “Nick La Rocca Festival” in omaggio al siculo-americano che per primo nella storia ha inciso un disco di musica jazz.

Da Taormina a Salaparuta, il festival includerà tanti altri comuni siciliani diventando di fatto il primo festival jazz itinerante regionale.

Leitmotiv del festival di quest’anno è la tutela dell’ambiente e della natura. Paolo Fresu aprirà la rassegna il 16 luglio alle 17,30 con un concerto evento all’Eremo di Liccia, nel cuore del Parco naturale delle Madonie. Un concerto dedicato all’ambiente e per l’ambiente. Dice il sindaco di Castelbuono, Mario Cicero: “Sono particolarmente contento del fatto che il festival si aprirà con il concerto di Paolo Fresu perché, scegliere come spazio il Parco delle Madonie, darà modo a tantissima gente di stare a stretto contatto con la natura e mi auguro che negli anni a venire si possano ripetere esperienze analoghe”.

Abbiamo fatto un accordo con Telethon e il festival devolverà una parte dell’incasso a favore della ricerca.

Dichiara il sindaco di Salaparuta, Vincenzo Drago: “Condivido in pieno la scelta di avere intitolato questa rassegna a Nick La Rocca, la cui famiglia partì a fine Ottocento da Salaparuta, comune di nascita del padre Girolamo, per approdare negli Usa a New Orleans, dove poi nacque Nick. Mi auguro che questa nuova iniziativa sia da volano per un turismo più intenso e di qualità anche nel mio Comune”.

Spiega il direttore artistico, Angelo Butera: “Vogliamo aprirci a nuove realtà e far godere un po’ a tutti il clima magico che si attiva durante le giornate di programmazione. L’esperienza acquisita durante Castelbuono Jazz Winter è stata entusiasmante e vogliamo estendere questa occasione oltre i confini madoniti”.

La musica del ‘900 la farà da padrona: dal jazz al blues alla musica argentina e brasiliana. A tal proposito durante una delle serate del festival sarà fatto un omaggio al nostro Vincenzo Palermo che ha tanto amato la musica brasiliana ed è stato tra i primi a farla conoscere ed apprezzare in Sicilia.

“C’è molta attesa anche per la Masterclass” conclude Butera, “che come ogni anno si svolgerà a Castelbuono durante i giorni del Festival ovvero dal 18 al 26 agosto.

Anche quest’anno i docenti saranno Enrico Intra Bruno Biriaco Giuliana Di Liberto Claudio Giambruno e Giacomo Tantillo”.