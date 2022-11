Presentato in conferenza stampa “Castelbuono Jazz Winter”

Ascolta l'articolo

Alla presenza dell’assessore regionale al Turismo, Sport e Spettacolo Francesco Scarpinato, del sindaco di Castelbuono Mario Cicero e degli assessori Stefano Sauro, di Gangi, e Mariano Ferrarello, di Collesano è stato presentato l’atteso appuntamento “Castelbuono Jazz Winter – Collesano Gospel e Natale a Gangi”.

Lo slogan coniato dal direttore artistico Angelo Butera “Entra nella favola, trascorri il Natale nelle Madonie” sarà il filo conduttore degli appuntamenti che cominceranno il 9 dicembre per concludersi nella notte che chiude il 2022 e si apre al nuovo anno e che coinvolgeranno anche Cefalù e Palermo.

“E’ un’iniziativa importantissima – ha dichiarato l’assessore Scarpinato – dalla quale deve cominciare un percorso in sinergia con altri enti per un lavoro di squadra che possa permettere di raggiungere traguardi importanti per il rilancio del turismo in sicilia. Auspico che in breve tempo la nostra regione possa diventare la capitale dell’euromediterraneo”.

Il programma partirà il 9 dicembre da Gangi e Collesano. “La nostra Amministrazione comunale – ha dichiarato l’assessore al Turismo, Sport e Spettacolo di Gangi – é lieta e grata di poter sposare il progetto del Jazz Winter, riconoscendone il valore artistico, culturale e storico. Il Festival, con i suoi artisti di caratura internazionale, andrà ad arricchire un calendario di eventi già importante e contribuirà ad allargare il concetto di rete e cooperazione tra i comuni madoniti, con l’auspicio di una costante crescita comunitaria che porti sempre più in alto il “brand” Madonie.

Diversi gli appuntamenti previsti nei comuni madoniti. “Ringrazio l’assessore regionale al Turismo Scarpinato – ha detto l’assessore di Collesano Ferrarello – il comune di Castelbuono e la direzione artistica del Castelbuono jazz Winter per l’invito ad aderire al progetto. Fare rete tra i comuni delle Madonie è sicuramente un valore aggiunto che non può che portare benefici al territorio! Vi aspettiamo a Collesano”.

A Cefalù la Ronald Bubbard Gospel Show si esibirà alle ore 16 del 27 dicembre nella hall dell’ospedale Giglio mentre nel capoluogo siciliano il 23 dicembre saranno i Dixie Kings a rallegrare con la loro musica in mattinata l’aeroporto Falcone e Borsellino e nel pomeriggio le strade del centro storico palermitano.

Anche Mario Cicero, primo cittadino del borgo medievale di Castelbuono, proiettato verso il riconoscimento di “Città creativa Unesco”, ha fatto i suoi ringraziamenti. “Ringrazio l’assessorato regionale al Turismo ed il Ministero del Turismo – ha detto – che stanno premiando lo sforzo di 25 anni di attività culturale di qualità del nostro Jazz Festival. Adesso, nella logica del territorio, si apre uno scenario nuovo con l’inserimento dei comuni di Gangi e Collesano”.

In chiusura l’auspicio del direttore artistico Angelo Butera. “Chiuderemo con il coinvolgente Capodanno in piazza, il 31 dicembre con inizio alle ore 23,45, nella nostra abituale location estiva di piazza Castello a Castelbuono e spero che possa essere l’inizio di un percorso che porti in estate ad un vero e proprio festival che coinvolga tutte le Madonie”.

A seguire il programma completo e le schede degli artisti.

PROGRAMMA

CASTELBUONO JAZZ WINTER

10 dicembre Filippo Paternò e Marnostrum Ensemble quintet

11 dicembre Dixie Kings

18 dicembre A Soulful Christmas Daria Biancardi

22 dicembre Ensamble Gospel Band Antonio Zarcone

28 dicembre Ronald Hubbard Gospel Show

30 dicembre The Xmas Concert Giuseppe Milici quartet

31 dicembre Qbeta Annakiti Presenta Marcello Mordino

Tutti i concerti si svolgeranno alle ore 18,00 presso la Chiesa del SS. Crocifisso Corso Umberto.

Il concerto di capodanno presso piazza Castello dalle ore 23,30

COLLESANO GOSPEL

9 dicembre Mario Incudine SCINNIU LA NOTTE

24 dicembre Dixie Kings

26 dicembre Ronald Hubbard Gospel Show

28 dicembre Palermo Spiritual Ensamble

30 dicembre Ensamble Gospel Band

tutti i concerti si svolgeranno presso la Basilica di San Pietro alle 21.30

NATALE A GANGI

9 dicembre Giuliana Di Liberto Gospel Band

11 dicembre Mario Incudine SCINNIU LA NOTTE

16 dicembre The Xmas Concert Giuseppe Milici quartet

23 dicembre Palermo Spiritual Ensamble

26 dicembre Dixie Kings

tutti i concerti avranno luogo nella sala polifunzionale di Via S. Mercurio, 6 alle ore 21,00

lo spettacolo di Mario Incudine alle ore 18,00

OSPEDALE GIGLIO CEFALÙ

27 dicembre Ronald Hubbard Gospel Show

Hall d’ingresso ore 16,00

PALERMO

23 dicembre aeroporto Falcone Borsellino Dixie Kings ore 11,00

23 dicembre Palermo per le vie del Centro storico Dixie Kings ore 16.00

SCHEDE ARTISTI

RON IXAAC HUBBARD uno dei cantanti gospel più bravi e virtuosi al mondo, una delle figure più conosciute e carismatiche nel panorama gospel internazionale che ha saputo incantare anche il pubblico italiano con la sua personalità strabordante. Con la sua incredibile estensione vocale, di circa tre ottave ed una qualità veramente fonogenica si è imposto come una delle figure più conosciute e carismatiche nel panorama gospel internazionale. Sul palco ci saranno altri sei artisti fra cantanti e band: voci potenti e vellutate in perfetto stile black per uno spettacolo all’insegna del gospel in cui si inseriranno anche quegli elementi di comicità e umorismo che da sempre caratterizzano gli show di questa formazione. Definito anche “Triple Man”, non solo per la sua capacità di cantare, ballare e recitare ma anche per la sua grande spiritualità.

“DARIA BIANCARDI IN A SOULFUL CHRISTMAS”

Daria Biancardi riparte dalle proprie origini musicali con un progetto artistico dedicato al Natale.

A Soulful Christmas è uno spettacolo che affonda le radici nel blues, matrice fondamentale della musica dell’anima, ma si tinge di soul e strizza l’occhio al gospel, rivisitando brani della tradizione americana e di quella natalizia, con l’energia e la grande capacità interpretativa che ha reso Daria Biancardi la Lady of Soul italiana.

Le atmosfere legate alle chiese di Harlem rivivranno in brani come Spirit in the dark;

Amazing grace renderà omaggio ai nativi americani e non mancherà un tributo a Whitney Houston,

mentre lo spirito del Natale riecheggerà nelle rivisitazioni di classici come White Christmas, Halleluya e Joyful.

Daria Biancardi è accompagnata da una band che prevede un organico di 8 artisti (chitarra, pianoforte, batteria, basso e quattro coriste)

A Soulful Christmas è uno spettacolo elegante ed energico, che saprà entusiasmare e coinvolgere il pubblico presente.

I QBETA

Il gruppo nasce a Solarino ad opera dei fratelli Cubeta, dai quali prende il nome e che gli stessi definiscono una «band etno funky mediterranea». La diversa estrazione musicale dei componenti (jazz, rock, classica) ha portato ad uno stile nato dalla miscelazione di diversi generi: musica etnica, jazz, funk e musica latina, il tutto in chiave “mediterranea” che, appunto, è stato ribattezzato «world music mediterranea». L’aspetto più evidente di tale “mediterraneità”, però, non riguarda solo gli arrangiamenti, ma anche il tenore dei testi delle loro canzoni che sovente sono anche in dialetto (tra le tante: I re, Menu mali ca c’è u mari, Kuturissi). Nel 1997 pubblicano con Symphonos Italia l’album Arrivaru cuntraventu.

Numerosi gli interventi della band solarinese ad importanti manifestazioni musicali nazionali e internazionali, come ad esempio: Arezzo Wave, Roxy Bar (trasmissione televisiva condotta da Red Ronnie nella quale presentarono la canzone Pulifemu, il cui arrangiatore era Roy Paci) nel 1996, la quinta edizione del Social Forum di Porto Alegre in Brasile nel 2005 (unico gruppo italiano ad essere selezionato per quella manifestazione), il Forum del Mediterraneo di Barcellona, sempre nel 2005, l’Austin City Limits Music Festival di Austin (unica band italiana) nell’edizione del 2010 e il Concerto del Primo Maggio in piazza San Giovanni a Roma insieme a Paolo Belli, nel 2011. Diversi brani dei Qbeta, poi, sono stati inseriti nella programmazione musicale di diverse radio nazionali, tra le quali, Radio 2: Arrakkè e Scappa Carmela nel programma Caterpillar, Kuturissi e Voglio vivere così (cover del successo di Ferruccio Tagliavini) nella trasmissione di Fiorello e Marco Baldini, “Viva Radio2”; Radio 24: Le zanzare nel programma La Zanzara di Giuseppe Cruciani; Radio Uno: Tipo normale e Faccio festa in duetto radiofonico con Paolo Belli, nel novembre 2010.

Per la notte di capodanno a Castelbuono i QBeta presenteranno Annakiti

MARIO INCUDINE

Artista dalle molteplici risorse, riesce a far confluire la passione per musica con quella per il teatro e la scrittura portando la sua arte made in Sicily in giro per il mondo. Per Castelbuono Jazz Winter l’artista metterà in scena SCINNIU LA NOTTE

Un viaggio nelle pastorali e nei repertori del Natale in Sicilia con Mario Incudine, Emanuele Rinella, Antonio Vasta.

Mario Incudine è un cantante siciliano, attore teatrale, polistrumentista e grande esponente della musica popolare siciliana. Canti e tradizioni natalizie saranno reinterpretati in chiave etnica, alla riscoperta delle radici e della lingua dialettale siciliana, dal poliedrico artista siciliano che sarà accompagnato da Emanuele Rinella, alle percussioni, e dal maestro Antonio Vasta.

Natale: il mistero si perpetua ogni anno. Le strade, le case, le chiese si illuminano di nuova luce. Scende la notte più bella, parole e note scendono tra la gente, il suono della zampogna riecheggia assieme a quello dei mandolini per le vie dei paesi grandi e piccoli della Sicilia dove, ogni anno, il mistero dell’Incarnazione ritrova nuovo slancio, regala emozioni e si fa storia, preghiera, musica, spettacolo, racconto. “E scinniu la notti” è il viaggio di Maria e Giuseppe verso la grotta della nascita di Gesù Bambino. È la voce di tutti i pastori, dei testimoni oculari di quella notte gloriosa che parlano ancora a noi uomini del XXI Secolo, e “cuntano” in lingua siciliana il mistero, lo stupore. I cuorisi inteneriscono davanti al Bambinello in fasce e ogni popolo sembra fondersi in un’unica grande preghiera accordandosi sulle parole: “E susi pasturi nun dormiri cchiù, lu vivi ch’è natu u bamminu Gesù”. Una musica senza tempo dove i mandolinisi fondono con i bouzuki greci, le tammorre dialogano con il suono inconfondibile della zampogna e le voci vengono accompagnate dalle corde della chitarra battente. Questo spettacolo ripropone il fascino del Natale attraverso una musica popolare che non può e non deve essere dimenticata, assieme agli antichi “cunti” recuperati dalla viva voce degli anziani e riproposti in chiave moderna dallo straordinario “cuntastorie” Mario Incudine.

“PALERMO SPIRITUAL ENSEMBLE” sono in attività da ben 30 anni. Il loro Gospel in dialetto siciliano risulta essere un esperimento unico nel panorama musicale Spiritual e Gospel.

Nel corso della loro carriera il gruppo è stato spesso ospite di importanti trasmissioni televisive RAI e Mediaset.

Per il Natale 2022 proporrà un concerto i cui brani tradizionali come “Amen” e “When the Saints go marchin in” si affiancano alle più note christmas songs fra cui “Silent night”, “Oh happy Day” e “Santa Claus is coming to town”, senza tralasciare il new gospel , tendente più alle rivendicazioni sociali che alla tematica religiosa, di brani ormai celeberrimi quali “Halleluyah” e “Human”.

GIULIANA DI LIBERTO GOSPEL BAND Giuliana Di Liberto, una delle voci più belle del mondo musicale italiano.

È cantante, compositore e autore.

Docente di canto Jazz, ha conseguito il diploma di laurea al conservatorio Bellini di Palermo.

Vanta collaborazioni con artisti come Ernesto Vitolo (pianista di Pino Daniele), Pippo Baudo, Luca Barbarossa, Enrico Ruggeri, Neri Marcorè, Marco Masini, PIF, Teresa Mannino, Gareth Brown (batterista di Jovanotti), Ti.Pi.Cal, Mary Setrakian, Nicola Costa (chitarrista Patty Pravo), Maurizio dei Lazzaretti (batterista Orchestra RAI) e con orchestre come Chamber Orchestra di Palermo Classica, Opera Theatre Orchestra di Chisinau, Orchestra del Conservatorio V. Bellini, Orchestra Jazz Siciliana.

Ha vinto premi nazionali come l’Oscar dei giovani in Campidoglio e Festival Internazionali come il Golden Wings all’Opera Theatre di Chisinau (Moldavia) e Universong International Music Festival (Isole Canarie).

In programma i classici natalizi e note composizioni della musica classica con sonorità a cavallo tra il jazz e il pop. Dalle ninne nanne che accompagnavano i bambini durante le festività si continua con i brani della tradizione come “AdesteFideles”, “Ninna nanna di Brahms”, “Silent Night”, “Tu scendi dalle stelle”, “O Holy Night”, fino ad arrivare a quelli che sono diventati dei classici della musica jazz e pop internazionale come “White Christmas”, cavallo di battaglia di Bing Crosby, “HaveYourself a Merry Little Christmas”, cantato da Judy Garland, “Jingle Bells” di James Pierpoint e“LetIt Snow!”, che cantava anche Frank Sinatra.

I DIXIE KINGS Spumeggiante Dixieland Band, composta da professionisti attivi da molti anni nel panorama musicale siciliano e nazionale, proporranno agli ascoltatori diversi brani dello stile New Orleans dei primi anni del ‘900.

Sette musicisti, ovvero i Dixie Kings, che hanno deciso di recuperare lo stile delle Big Band da strada di New Orleans di inizio ventesimo secolo. Il gruppo ricalca in tutto e per tutto la tradizione della Dixieland americana con le sonorità dei primi anni del jazz e gli strumenti della tradizione (sax soprano e tenore, tromba, trombone, sousaphone, tamburo rullante e banjo).

Nella band, Davide Leone (sousaphone), Paolo Dolce (banjo), Antonio Di Martino (batteria), Nicola Mogavero (sax soprano), Michele Mazzola (sax tenore), Fabio Piro (trombone) e Giuseppe Occorso (tromba).

FILIPPO PATERNÓ E MARNOSTRUM ENSEMBLE Il progetto Marnostrum Ensemble nasce da un’idea del chitarrista e cantante Filippo Paternò e del sassofonista Michele Mazzola.

Il focus è la musica del mediterraneo in tutte le sue sfaccettature, la sintesi di quanto avvenuto tra le sue sponde nel corso dei secoli. Una fusione di lingue e costumi, suoni e colori che danno al progetto un’impronta unica. I brani sono tutte composizioni originali composte e arrangiate appositamente per questa formazione. La band ha debuttato lo scorso giugno al prestigioso “Sicilia Jazz Festival” riscuotendo un notevole successo e suscitando grande curiosità e interesse. A questo concerto sono susseguiti numerosi live nel territorio siciliano. Attualmente la band è impegnata nella registrazione del suo primo EP; l’uscita del primo singolo, “A mari”, sarà presentato nel periodo natalizio. I componenti del gruppo sono: I componenti del gruppo sono: Michele Mazzola – sax soprano Antonio Leta – batteria Alessia Scialabba– voce Filippo Paternó– voce e chitarra Giuseppe Aiosi – chitarra-liuto-chitarrino Francesco Barberi– fisarmonica Francesco Giaconia- Basso elettrico Ottavio Brucato – clarinetto Giuseppe Brucato– percussioni.

ENSAMBLE GOSPEL BAND nasce da un’idea del pianista Antonio Zarcone che da due anni ha la direzione della Piccola Orchestra di Castelbuono Jazz Festival.

Un concerto prettamente natalizio con un occhio al classico, come Bianco Natale sull’aria 4° corda di Bach ma non tralasciando i grandi compositori contemporanei come Morricone

Una ritmica d’eccellenza accanto ad una sezione voci di cinque elementi.