Presentazione del dizionario dei toponimi di Castelbuono a “Una marina di libri”

Sabato 6 giugno alle 18,30 ai Cantieri culturali della Zisa, a Palermo, nel quadro delle iniziative che corredano l’importante manifestazione editoriale Una marina di libri, sarà presentato il dizionario dei toponimi di Castelbuono e del suo territorio, ricco e approfondito lavoro, opera di Massimo Genchi e Gioacchino Cannizzaro, edita nello scorso inverno dal Centro di studi filologici e linguistici siciliani.

Nel corso dell’incontro saranno presentati anche gli ultimi volumi del Dizionario-atlante dei toponimi orali in Sicilia (DAToS) riguardanti i toponimi di Porto Empedocle (Vigàta), Pantelleria, Galati Mamertino e Longi.

L’incontro, organizzato dal Centro di studi filologici e linguistici siciliani verrà moderato dalla professoressa Marina Castiglione.