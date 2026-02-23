Presentazione del Dizionario dei toponimi di Castelbuono

Per acquistare il nuovo libro di Massimo Genchi e Gioacchino Cannizzaro clicca qui

Domenica 1 marzo, alle ore 17, presso la Chiesa del Monte in Via Sant’Anna sarà presentato il Dizionario dei toponimi di Castelbuono e del suo territorio.

Il fondamentale lavoro, opera di Massimo Genchi e Gioacchino Cannizzaro, edito dal Centro di studi filologici e linguistici siciliani, si inscrive in un più ampio progetto di ricerca dei toponimi orali della Sicilia, curato dalle Università siciliane di Palermo, Catania e Messina e diretto dalla professoressa Marina Castiglione, ordinario di linguistica italiana dell’Università di Palermo.

Il Dizionario dei toponimi di Castelbuono oltre ad analizzare attentamente e georeferenziare cartograficamente attraverso la piattaforma ATOS (Atlante dei Toponimi Orali della Sicilia) i toponimi e gli odonimi orali, vale a dire di uso corrente, attraverso uno studio sui documenti d’archivio, si addentra anche nella esplorazione di toponimi ed odonimi che, pur attestati nei secoli passati, non sono giunti fino a noi. Così, all’interno del perimetro urbano, viene alla luce un rione dei pignatari ubicato a valle del quartiere dei Benedettini, una volta, cioè un sottopasso, nel quartiere del Salvatore, detto di donna Tofània, una Strata di Bbonafidi, l’attuale discesa San Francesco. Fra le contrade extraurbane destano curiosità e interesse il Piano Vittimara nei pressi di Zzuccu nìviru, una estesa regione detta di San Michele fra i Paratura e i Mulina, Le rocche di Don Diego, al limite fra le contrade Pitraru e Chianu fùnnacu.

Il libro, inoltre, si rivela ricco di dati di ogni genere, come le trazzere, gli abbeveratoi e i feudi che, partendo dai toponimi, si interconnettono con questi riportando alla luce un quadro storico, sociale e lavorativo unitario, coerente ed avvincente.

Gli autori, studiosi del patrimonio etnodialettale, materiale e immateriale, di Castelbuono e delle Madonie, sono dei collaboratori storici del Centro di studi filologici e linguistici siciliani, per il quale – tra l’altro – sono coautori del Lessico del dialetto di Castelbuono.

A seguire la locandina dell’evento