L’ Amministrazione Comunale, il Consiglio della Biblioteca Comunale “Antonio Castelli” e le Associazioni C.e R.e S. , Auser e “Padre Lorenzo Marzullo” vi invitano a partecipare alla presentazione del libro “Il Fondamento sacro della Politica” di Giuseppe Muscato, che avverrà venerdì 17 maggio 2024, alle ore 17.30, nella Sala “Padre Lorenzo Marzullo” (ex Badia). Il testo spiega e commenta i X libri de “La Repubblica” di Platone, l’opera che il Filosofo ha scritto per parlare della costituzione di uno Stato ispirato ai principi di giustizia e verità. Dal libro scaturisce la proficua riflessione che in questo momento storico, a livello mondiale, stanno prevalendo le forze brutali della violenza e della guerra.

La grande “intelligenza” dell’uomo ci ha portato a questo.

Siamo in mano a forze subconscie, quindi senza consapevolezza, che ci stanno trascinando verso un baratro.

Eppure una soluzione limpida, chiara, quasi ovvia c’è: ritornare al Fondamento sacro della nostra vita e della nostra convivenza civile.

Ogni uomo ha diritto di vivere in armonia e ogni Nazione ha il diritto di vivere entro confini sicuri e rispettati da tutti.

Bisogna andare contro corrente ed esprimere una consapevolezza che “sa” scegliere, una potenza che “sa” deliberare, un eroismo che “sa” donarsi.

Del libro non si chiedono diritti d’autore, ma i proventi saranno impegnati per la ristampa dell’opera.