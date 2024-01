Presentazione del quarto libro di Tregor Russo: “Sicilia l’incanto dell’estasi epopea nel regno degli dei”

Il prossimo 20 gennaio 2024, alle 17:00, si terrà la presentazione del quarto libro di Tregor Russo, intitolato “SICILIA L’INCANTO DELL’ESTASI EPOPEA NEL REGNO DEGLI DEI”. L’evento avrà luogo nella Sala Padre Lorenzo Marzullo del complesso Badia, con i saluti istituzionali del Sindaco Mario Cicero. Russo, rinomato scrittore e fotoreporter internazionale, promette un’immersione nell’essenza della Sicilia, svelando la sua bellezza e la sua storia in un viaggio epico. Appuntamento in Via Roma, 74 – Castelbuono.