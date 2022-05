Presentazione del rendiconto di gestione 2012-2022 del Consorzio universitario

Ascolta l'articolo

Il Comune di Castelbuono è stato socio del Consorzio Universitario della provincia di Palermo, fin dalla sua istituzione, Consorzio che ha avuto e può continuare ad avere un ruolo importante per lo sviluppo culturale, economico e formativo nel nostro territorio, se ben governato. Dopo aver messo in sicurezza i bilanci del Consorzio bisogna comprendere quale missione affidargli per il prosieguo delle sue attività.

Per tale motivo l’Amministrazione comunale intende presentare il rendiconto di gestione degli anni 2012-2022 alla comunità tutta, e le proposte per il rilancio del Consorzio con sede presso il Palazzo Failla, in Via Garibaldi, affinchè diventi un luogo vivo in cui attivare laboratori di ricerca e collaborazione scientifica e formativa con Università, centri studi, Enti Locali e privati.

Si vuole comunicare questa iniziativa allo scopo che ci possa essere la più ampia partecipazione della comunità e di tutti i portatori d’interesse collettivi.

L’incontro si terrà giorno 22 Maggio 2022 alle ore 17:00 presso la sala “Morici” del polo museale di San Francesco, prenderanno parte allo stesso il Consiglio d’Amministrazione del Consorzio e gli esperti con i quali stanno collaborando.