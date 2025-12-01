Presentazione del romanzo “Avrei voluto solo uno spritz” di Claudia ProferaSabato 6 dicembre – Ore 17:30 – Sala “Padre Lorenzo Marzullo” (ex Badia, Via Roma 78)

Il Consiglio di Biblioteca invita tutta la comunità all’incontro dedicato al romanzo Avrei voluto solo uno spritz di Claudia Profera, un’opera che sta emozionando lettori e lettrici per la sua sincerità narrativa e la profondità del tema affrontato.

La presentazione si terrà sabato 6 dicembre alle ore 17:30 nella suggestiva Sala “Padre Lorenzo Marzullo” (ex Badia, Via Roma 78), uno spazio ideale per accogliere un momento di riflessione, dialogo e condivisione.

Il libro racconta la storia di una giovane avvocata la cui quotidianità viene improvvisamente sconvolta da una diagnosi inattesa. Attraverso una scrittura diretta, intensa e senza filtri, l’autrice accompagna il lettore lungo un percorso complesso e umano: tra cure, smarrimenti, paure e nuove consapevolezze, la protagonista si trova a ridefinire sé stessa e il proprio rapporto con il mondo.

Nel suo viaggio interiore riscopre la forza degli affetti, l’importanza dell’ironia e il valore della resilienza, elementi che diventano la chiave per una rinascita possibile, autentica e profondamente toccante.

Avrei voluto solo uno spritz è un romanzo che parla di fragilità ma anche di coraggio; di cadute, ma soprattutto di ripartenze. Un invito a guardare oltre le difficoltà, a non smettere di cercare luce anche nei momenti più incerti.