Presso la Sala del Principe, Museo Civico di Castelbuono, Concerto per due arpe con Sabrina e Simona Palazzolo

Duo “Gemelle Palazzolo” – “CLÀRSACH”

Concerto per due arpe con Sabrina e Simona Palazzolo

Iniziativa promossa da BCsicilia, Castelbuono con il patrocinio del Comune di Castelbuono

Domenica 15 giugno 2025 – ORE 17.00

Sala del Principe, Museo Civico di Castelbuono

EVENTO GRATUITO

Il Museo Civico di Castelbuono è lieto di ospitare il terzo appuntamento della stagione concertistica promossa da Dipartimento di Musica Antica BCsicilia con il patrocinio del Comune di Castelbuono. BCsicilia, coerentemente con i propri scopi istituzionali, e con l’intento di implementare la valorizzazione della cultura musicale, ha dato una certa prevalenza ad una linea di indirizzo orientata all’ambito musicale, attraverso la realizzazione di percorsi riguardanti la musica antica con specifico riferimento al periodo medievale, rinascimentale e barocco.

Il polo di riferimento regionale per la musica medievale, rinascimentale e barocca vede la direzione operativa del Dr. Giuseppe Rotondo con sede di coordinamento a Castelbuono ed è preposto all’organizzazione di concerti e rassegne musicali.

Le finalità programmatiche sono orientate anche all’attività di formazione, attraverso la promozione di seminari tematici e percorsi di approfondimento che si realizzeranno attraverso gruppi di formazione esperienziale con attività di training-group e workshop.

L’evento ospitato al Museo Civico di Castelbuono propone un repertorio di musiche eseguito su due arpe dal “Duo gemelle Palazzolo”.

Clarsach, titolo che richiama l’antico nome gaelico dell’arpa tradizionale irlandese e scozzese, ci conduce in un viaggio musicale attraverso secoli di storia, cultura e suoni dell’Europa. Il suono cristallino delle arpe celtiche ci accompagnerà attraverso melodie del Medioevo, Rinascimento e Barocco europeo.

Il programma è interamente dedicato a pagine passate e a melodie tradizionali provenienti soprattutto dalle culture irlandese, bretone e inglese, in un intreccio di suoni delicati e suggestivi che rievocano atmosfere di corti, danze popolari e racconti epici.

Le due arpe danno vita a un dialogo musicale ricco di colori, ritmi e sonorità arcaiche con equilibrio e sensibilità, offrendo al pubblico un’esperienza d’ascolto immersiva poetica e senza tempo.

La presentazione dell’evento è a cura di Giuseppe Rotondo, Direttore DMA BCsicilia, l’introduzione al repertorio è curata da Diego Cannizzaro, Direzione Artistica DMA BCsicilia.

Saluti istituzionali a cura del Sindaco di Castelbuono Mario Cicero, della Direttrice del Museo Civico di Castelbuono Laura Barreca e di Alfonso Lo Cascio, Presidente Regionale BCsicilia.

Evento gratuito fino ad esaurimento posti.

BCsicilia è un organismo operante nell’ambito della Regione Siciliana, preposto alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio storico-culturale e ambientale. La sede di Castelbuono pone particolare accento alla promozione della musica antica, inclusi repertori medievali, rinascimentali e barocchi. Le finalità programmatiche sono orientate anche all’attività di formazione, attraverso la promozione di seminari tematici e percorsi di approfondimento che si realizzeranno attraverso gruppi di formazione esperienziale con attività di training-group e workshop.

Le attività saranno gestite da BCsicilia in collaborazione con l’Accademia Valdemone che curerà l’archivio storico (documentazione e repertori musicali), gli aspetti storico-culturali, i percorsi di formazione connessi alla Psicofisiologia della Musica, della Musicoterapia e delle Neuroscienze applicate alla musica antica.

Duo “Gemelle PALAZZOLO” – Sabrina e Simona

Sorelle gemelle e duo arpistico affiatato, affascinano da anni il pubblico con la loro profonda sintonia musicale. Laureate con lode in Arpa e Musica da camera, si sono perfezionate nei principali Conservatori italiani, formandosi con autorevoli maestri del repertorio solistico e cameristico.

Hanno vinto numerosi Primi Premi in concorsi nazionali e internazionali e si sono esibite in importanti teatri e festival in Italia e all’estero, tra cui Cina e Perù.

Hanno collaborato con direttori e artisti di fama internazionale come Antonio Pappano, Mons. Marco Frisina, Gianna Fratta, Giovanni Sollima, Diana Damrau, Marcello Giordani, Andrea Bocelli e Nicola Piovani.

Nel 2015 sono state invitate a rappresentare la Città di Messina all’EXPO di Milano, esibendosi sia al Padiglione Italia che al Padiglione Irlanda.

Il loro repertorio abbraccia i grandi classici e progetti originali, offrendo concerti ricchi di emozione, dove le due arpe si fondono in un unico respiro musicale. Ispiratrici di nuove composizioni arpistiche, hanno eseguito prime assolute di brani a loro dedicati da compositori italiani e stranieri.

La loro attività artistica è stata raccontata da numerosi articoli, incisioni discografiche e trasmissioni televisive.

Programma del concerto

Duo “Gemelle Palazzolo” – “CLÀRSACH”

Concerto per due arpe con Sabrina e Simona Palazzolo

Domenica 15 giugno 2025 – ore 17.00

Sala del Principe, Museo Civico di Castelbuono

PROGRAMMA