Presso l’Abbazia Santa Anastasia incontro dibattito su “L’inganno. Antimafia, usi e soprusi dei professionisti del bene”

[www.siciliaogginotizie.it] Il 27 gennaio, a Castelbuono, presso l’Abbazia di Santa Anastasia, si terrà un incontro dibattito su: “L’inganno. Antimafia, usi e soprusi dei professionisti del bene”. Interverranno l’autore del libro Alessandro Barbano, i Parlamentari nazionali di Azione-Italia Viva- Renew Europe: Enrico Costa, Davide Faraone, Roberto Giachetti, il giurista Giovanni Fiandaca. “L’appuntamento- dichiara Roberto Lannino- responsabile regionale di IV per le iniziative politiche- è di grande importanza.

Un tema attuale che merita non solo la lettura del libro ma una accurata riflessione, che investe la politica di ieri e ancor di più quella di oggi. Nell’universo dell’antimafia l’obiettivo principe è aprire fascicoli, indurre processi che non finiscono mai e massimizzare ogni accadimento. Il tema non riguarda solo gli addetti ai lavori ma tutti quanti- continua Lannino- perché le distorsioni dell’Antimafia hanno conseguenze spesso terribili, con aziende che falliscono, persone che si suicidano, intere famiglie distrutte. Invito alla massima partecipazione-conclude Lannino- il parterre è pregevole e l’argomento di attuale rilevanza”.