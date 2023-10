Prestigioso riconoscimento alla stilista Giusi Cusimano

La stilista Giusi Cusimano ha ricevuto una targa di riconoscimento dell’haute couture durante la serata evento “Il salotto della moda” terza edizione, organizzata dall’EyeOnFashion, tenutasi Domenica 15 ottobre nella splendida location di Palazzo Villarosa a Bagheria.

Giusi Cusimano da diversi anni si è affermata nel campo del tailoring su misura, concentrando energie e passione nella ricerca della perfezione sartoriale e soprattutto nella valorizzazione delle tradizioni del suo territorio.

Una collezione di 14 capi dedicata alla Regina Margherita, a cui è intitolata la centralissima piazza dove Giusi Cusimano opera e dove ogni giorno si ispira per tutte le sue creazioni. La Regina Margherita icona di stile e di eleganza, amante di gioielli e di abiti lussuosi era definita la fashion blogger del tempo, e come lei lo stile Giusi Cusimano cerca di lasciare un’impronta di eleganza in tutte le sue creazioni. Ogni abito racconta una storia differente, ogni creazione emana una allure di eleganza e di bellezza e diventa esso stesso storia.

Sensualità e trasparenze, pizzi applicati, accostamenti colorati con tessuti luminosi che ricordano gli scintillii di una piazza.