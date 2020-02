Il Museo Naturalistico “Francesco Minà Palumbo” di Castelbuono, nel solco del tradizionale impegno finalizzato alla divulgazione della cultura scientifica, promuove la

Prima Edizione del Premio Nazionale di Poesia Naturalistica “Città di Castelbuono”

Si tratta di un concorso dedicato alla composizione poetica, in italiano e in vernacolo, che si prefigge di indagare con il potente linguaggio evocativo della poesia, la biodiversità legata alla flora, alla fauna, alla vegetazione e alla moltitudine di paesaggi che caratterizzano il territorio italiano, nonché gli aspetti connessi alla geologia e alla climatologia: ciò al fine di avere una nuova visione ed un’interpretazione genuina ed autentica delle innumerevoli componenti della Natura e della complessità e fragilità delle loro relazioni.

Il Museo Naturalistico “Francesco Minà Palumbo”

La storia del Museo coincide con quella del suo autore (1814-1899), il medico e scienziato castelbuonese Francesco Minà Palumbo, che è unanimemente considerato come uno dei maggiori naturalisti siciliani e italiani dell’800.

Il museo comprende collezioni di minerali, fossili, utensili, documenti preistorici e storici, l’erbario con l’intera flora spontanea delle Madonie e le piante di interesse agrario e patologico, uccelli, mammiferi, rettili, pesci, insetti, una biblioteca ricca di testi antichi e rari (comprendente più di 3000 volumi e una ricca raccolta di opuscoli scientifici), i manoscritti e la corrispondenza con i maggiori studiosi italiani e stranieri dell’epoca (circa 1400 lettere scritte a Minà Palumbo da circa 400 corrispondenti), oltre all’iconografia della storia naturale delle Madonie, pubblicata nel 2011 in quattro volumi, contenente ben 500 tavole illustrate dal Minà Palumbo, raffiguranti uccelli e piante del territorio.

Per avere un’idea sommaria dell’importanza scientifica di questo materiale, si consideri che esso servì per le oltre 1000 pubblicazioni, tra scientifiche e divulgative, dello stesso Minà Palumbo e per quelle di coloro che, affrontando lo studio del territorio delle Madonie, si rivolsero a lui.

Il Museo rappresenta, quindi, un potente strumento di divulgazione scientifica e di educazione ambientale, di grande utilità per la comprensione delle problematiche attinenti alla conservazione della natura.