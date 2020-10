Primo caso di positività COVID a Isnello

Il sindaco di Isnello Marcello Catanzaro comunica che nel piccolo centro madonita è stato registrato il primo caso di positività al Covid. Il soggetto, secondo quanto riportato dal primo cittadino, avrebbe avuto pochi contatti, i quali si sono già messi in autoisolamento.

Cari concittadini,

purtroppo abbiamo registrato un primo caso di positività al COVID 19 anche a Isnello.

Appresa l’informazione, è stata immediatamente attivata la procedura di emergenza che comprende anche la ricostruzione della rete di contatti che il soggetto contagiato ha intrattenuto nei dieci giorni precedenti al test. Si tratta di pochissimi contatti e questi, tempestivamente informati, si sono già posti in isolamento volontario in attesa del tampone.

Si tratta, dunque, di un caso molto circoscritto. Questa notizia deve indurci a mantenere alta la soglia dell’attenzione e della cautela, senza creare allarmismi inutili, non ce n’è motivo.

Sarà mia cura informare la cittadinanza sull’evoluzione della emergenza. Ribadisco ancora una volta che si DEVONO osservare tutte le prescrizioni in vigore per la prevenzione e il contenimento del contagio: obbligo di mascherina sempre e comunque, distanziamento fisico, igienizzazione frequente delle mani, rispetto rigoroso dell’ultimo DPCM entrato in vigore ieri.

Il Sindaco