Primo Corso Online e Gratuito per imparare a musicare le proprie poesie

Corso online e gratuito “Parole in Musica: guida alla scrittura poetica da musicare”, un’iniziativa unica pensata per chi desidera esplorare la magia che nasce dall’incontro tra la poesia e la musica. Il corso, accessibile a chiunque, è un’opportunità straordinaria per imparare come trasformare le proprie poesie in canzoni, con un programma che copre tutti gli aspetti della scrittura poetica destinata alla musica.

In dieci lezioni teoriche e pratiche, i partecipanti avranno l’opportunità di acquisire competenze di scrittura poetica, esplorando come la musicalità delle parole possa diventare il punto di partenza per creare canzoni emozionanti. Il corso è completamente gratuito e accessibile online, con la possibilità di seguire le lezioni in totale libertà e al proprio ritmo.

Al termine del corso, tra coloro che avranno completato tutte le lezioni, verranno selezionate le poesie che verranno musicate gratuitamente, un’opportunità esclusiva che permette agli studenti di vedere le proprie parole prendere vita in una melodia originale. Inoltre, chi supererà le verifiche finali riceverà un attestato di partecipazione, certificando il successo nel corso e l’acquisizione delle competenze apprese.

Il programma del corso include:

Lezione 1 : Introduzione alla Poesia e alla Musica – Il legame tra le parole e la melodia.

Lezione 2 : La struttura del Testo poetico per la musica – Come adattare la poesia alla musica.

Lezione 3 : La musicalità della Poesia – Usare ritmo e rima per creare testi cantabili.

Lezione 4 : Scrivere per la musica: parola e melodia – Come scrivere un testo che possa essere musicato.

Lezione 5 : Creare coerenza tematica nel testo poetico – Sviluppare un tema forte e coerente.

Lezione 6 : Scrivere per diversi generi musicali – Adattare la poesia ai vari stili musicali.

Lezione 7 : Il Potere della ripetizione e dei ritornelli – L'uso della ripetizione per creare canzoni memorabili.

Lezione 8 : La Revisione del testo poetico – Perfezionare i propri testi per una musicalità ottimale.

Lezione 9 : Creare una canzone completa – Unire la poesia e la melodia in un prodotto finito.

: Creare una canzone completa – Unire la poesia e la melodia in un prodotto finito. Lezione 10: Dalla scrittura alla pubblicazione – Trasformare la canzone in un prodotto pronto per il pubblico.

L’iniziativa è pensata per tutti coloro che, indipendentemente dall’esperienza pregressa, vogliono avvicinarsi alla scrittura di canzoni e scoprire come un testo poetico possa evolversi in un brano musicale. Il corso non solo offre strumenti teorici e pratici per scrivere testi da musicare, ma stimola la creatività e la passione per la musica, con l’obiettivo di creare canzoni che siano artisticamente e musicalmente potenti.

Il corso è stato progettato per tutti: poeti, autori, cantanti, musicisti e appassionati di musica che vogliono esplorare un nuovo modo di scrivere e creare. La partecipazione è completamente gratuita, e gli studenti potranno accedere al materiale didattico in qualsiasi momento, senza limiti di tempo o scadenze.

Il Corso si trova sul sito dell’Associazione Siciliana Musica per l’Uomo ETS all’indirizzo https://musicaxuomo.it/