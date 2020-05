Castelbuono: principio di incendio in via San Guglielmo, intervengono i volontari dell’AVY

Ieri mattina intorno alle ore 11:30 l’associazione di volontariato AVY è dovuta intervenire (avvertiti dai Vigili Urbani) anche per un principio d’incendio in Via San Guglielmo. I volontari recatosi subito in loco hanno provveduto grazie anche al supporto del modulo antincendio in dotazione a sedare le fiamme come potete anche constatare dalle foto che vi alleghiamo.

Ricordiamo con l’occasione che in vigore l’Ordinanza Comunale che regola la prevenzioni incendi e combustione di residui vegetali provenienti da attività agricola

Chiudiamo, ricordandovi di continuare a essere prudenti in questa seconda fase dell’emergenza Coronavirus, pertanto vi invitiamo a fare attenzione nell’eventuale accensione di fuochi anche all’interno delle proprie abitazioni su balconi e terrazze e di non esitare a contattarci in caso di bisogno.