Progetti e prodotti vacanze “tematici” nelle Madonie. A Castelbuono incontro di presentazione e workshop operativi

Si terrà il prossimo 7 agosto 2020, a partire dalle ore 09.30, presso la Sala delle Capriate a Castelbuono, l’evento informativo su alcuni importanti progetti di promozione turistica che coinvolgono l’ampio ed articolato territorio denominato “Cefalù Madonie Himera”.

All’iniziativa, promossa dal comune ospitante in collaborazione con l’associazione ASTES ed i due Distretti Turistici competenti per l’area, sono stati invitati a partecipare sia le istituzioni pubbliche locali, sia gli oltre 250 operatori del comparto turistico-ricettivo.

Nel corso della prima parte dell’incontro, saranno illustrate azioni ed opportunità per il territorio offerte dagli innovativi progetti di promozione turistica denominati “Sicilia Panorama” e “Castelli, cultura e fiabe in Sicilia”.

Le successive sessioni, strutturate in veri e propri workshop di lavoro ed organizzate dalle rispettive Reti d’impresa Vacanze Outdoor Sicilia, Sicily Family Holiday, e Vacanze Pet-Friendly Sicilia (Sottomisura 16.3 del PSR 20140-2020), consentiranno agli operatori dell’area di muovere i primi passi verso la specializzazione concreta sui tre dei prodotti turistici oggi maggiormente richiesti dal mercato nazionale ed internazionale.

I partecipanti agli incontri verranno inoltre coinvolti in un’indagine, sul posizionamento dell’area sui tre target specifici del turismo attivo e sportivo, delle vacanze a misura di famiglia con bambini e del turismo pet-friendly.

Il Sindaco Cicero dichiara: “Crediamo fortemente nello sviluppo culturale e turistico della nostra comunità e del nostro comprensorio.

Per tali ragioni non risparmiamo nessuna energia per far crescere, a livello qualitativo e professionale, l’offerta dei nostri operatori del settore e i servizi che gli Enti pubblici possono offrire”.

PROGRAMMA DELL’INCONTRO

ore 09:30 SALUTI

ore 09:50 I PROGETTI:

“SICILIA PANORAMA”

“CASTELLI, CULTURA E FIABE IN SICILIA”

ore 10:30

WORKSHOP SU VACANZE OUTDOOR

ore 11:45

WORKSHOP SU VACANZE FAMILY

ore 12:45

WORKSHOP SU VACANZE PET-FRIENDLY