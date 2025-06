Progetto Autismo eMontagnaterapia: nelle Madonie un evento nazionale per il benessere in natura

Domenica 15 giugno 2025 sarà un altro momento importante per il Parco delle Madonie e per il Centro Educazione Ambientale Rifugio Grifone di Piano Battaglia, che ospiteranno un evento organizzato dalla Società Italiana di Montagnaterapia.

La montagna, oltre ad attirare per le sue bellezze paesaggistiche e naturalistiche, crea anche benessere fisico e in alcuni casi può diventare una vera e propria terapia. Domenica lo sperimenteranno circa 20 diversamente abili con i loro accompagnatori, che si ritroveranno alle ore 10 nell’aula didattica del Rifugio Grifone.

Dopo il briefing iniziale, a cui parteciperà anche la Presidente della Società Nazionale di Montagnaterapia, dott.ssa Roberta Sabbion, coadiuvata dal referente per la macroarea Calabria e Sicilia, dott. Giovanni Di Lorenzo, seguirà un’attività outdoor di alto valore naturalistico a Monte Mufara, guidata dal naturalista dott. Antonio Mirabella, direttore didattico del C.E.A. Il Grifone.

“Un evento importante su scala nazionale – dice Mirabella – dove la medicina, attraverso la natura, apre nuovi orizzonti e ottiene nuovi traguardi”.

Giovanni Di Lorenzo aggiunge:

“La formazione in Montagnaterapia è un pilastro fondamentale per promuovere il benessere psicofisico attraverso l’esperienza in natura. L’iniziativa Zaino in spalla, promossa da SIMonT e Coop. CONSENSO di Caltanissetta, rappresenta un’opportunità concreta per sperimentare sul campo un approccio terapeutico innovativo, che unisce ambiente, relazione e crescita personale.

Il Parco delle Madonie e il Comune di Petralia Sottana, con in testa il Presidente del Consiglio Giuseppe Dino coinvolti in prima linea, offrono il contesto ideale per valorizzare le potenzialità della montagna come strumento di cura, inclusione e consapevolezza.

Una sinergia virtuosa tra istituzioni, operatori e territorio, che dà forma a un’esperienza formativa autentica, immersiva e trasformativa.”

“Da un centro di eccellenza e da professionisti della natura – dichiara il Commissario dell’Ente Parco, Salvatore Caltagirone – arriva un importante messaggio di solidarietà e di pari opportunità. Le Madonie sono un luogo di incredibile bellezza, e la fruizione condivisa, consapevole e accessibile a tutti rientra tra le priorità istituzionali dell’Ente Parco. La suggestione della montagna è tra le migliori terapie per il benessere psicofisico.

Siamo certi che questa esperienza rimarrà a lungo nel cuore dei partecipanti”.