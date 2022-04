Programma attività culturali Museo Civico di Castelbuono APRILE – DICEMBRE 2022

Ascolta l'articolo

PROGRAMMA ATTIVITA’ MUSEO CIVICO DI CASTELBUONO

APRILE-DICEMBRE 2022

Laboratori e iniziative artistiche dai 6 ai 99 anni!

PROGRAMMA EDUCATIVO – PROGRAMMA “L’ORTO DELL’ARTE” –

PROGRAMMA PUBBLICO PAC | PIANO ARTE CONTEMPORANEA

Il Museo Civico di Castelbuono presenta il programma delle attività culturali che si svolgeranno per il 2022. Il calendario offre iniziative artistiche, educative e partecipative, presentazione di libri e laboratori rivolte sia agli adulti che ai bambini, con una serie di appuntamenti settimanali e mensili.

Il calendario delle attività può essere scaricato al seguente link https://bit.ly/CalendarioAttivitàMCC_2022

L’obiettivo è di offrire al pubblico occasioni di aggregazione, di conoscenza e sperimentazione di progetti creativi con artisti ed esperti, sia all’interno del museo, sia a contatto con la natura e con l’ambiente, per vivere il Museo come strumento di apprendimento e condivisione. I progetti sono a cura di Maria Rosa Sossai, Responsabile Scientifica del Dipartimento Progetti Partecipativi, Stefania Cordone, Responsabile Scientifica del Dipartimento Educazione, e di Luigi Ciotta, Responsabile del progetto ambientale L’Orto dell’Arte, con l’APS Il Cinghiale e la Balena. Il programma delle iniziative culturali del PAC-Piano Arte Contemporanea è a cura di Valentina Bruschi.

Il calendario prevede alcune attività gratuite e altre a pagamento, sempre con prenotazione obbligatoria scrivendo alla mail educazione@museocivico.eu

La Direttrice del Museo Civico Laura Barreca afferma che “dopo un lungo periodo nel quale i momenti di aggregazione e di partecipazione collettiva sono stati azzerati, è necessario tornare ad incontrarsi per condividere nuove forme di conoscenza e apprendimento consapevole. Il Museo, in tale processo pedagogico collettivo, rappresenta un potente strumento di relazione con le persone e la comunità, in grado di sollecitare la partecipazione e la consapevolezza su temi quali l’ambiente, la sua cura, l’arte e l’artigianato come linguaggi creativi sostenibili, al fine di promuovere la crescita sociale e il benessere dei bambini e degli adulti”. Il programma culturale è realizzato con la collaborazione del Museo Naturalistico “F. Minà Palumbo” di Castelbuono.

CALENDARIO ATTIVITA’

APRILE

Domenica 3 aprile ore 10.30 – LABORATORIO EDUCATIVO

TOTORO GARDEN IN VIAGGIO: ANIMAZIONE A PROVA DI NATURA per bambini e bambine dai 6 agli 11 anni. Laboratorio tenuto dagli operatori del Dipartimento Educativo del Museo di Cinecittà di Roma. Laboratorio gratuito fino a n. 20 bambini con prenotazione obbligatoria scrivendo alla mail educazione@museocivico.eu

Venerdì 8 aprile ore 9.00 – INCONTRO CON GLI ARTISTI

Incontro degli artisti Domenico Mangano & Marieke Van Rooy con gli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Palermo, in dialogo con Irene Biolchini, autrice del libro “VIVA. Ceramica arte libera” (Gli Ori, Firenze, 2021). Introduce Laura Barreca, modera Maria Rosa Sossai, presso l’Accademia di Belle Arti di Palermo, Aula blu Cobalto, Cantieri alla Zisa. Incontro aperto agli studenti del Corso di Storia dell’Arte Contemporanea.

Domenica 10 aprile ore 10.00 – PASSEGGIATA

Escursione al Bosco degli Agrifogli Giganti di Piano Pomo nel Parco delle Madonie, accompagnati da Franco Toscano, Direttore del Museo Naturalistico “Minà Palumbo”, con pranzo a sacco. Durante la passeggiata si osserveranno le piante spontanee incontrate lungo il cammino e si raccoglieranno materiali organici di varia natura (foglie, ossa, rami, e altro guidati dall’artista Domenico Mangano). Durante il pranzo, Aterraterra, collettivo composto da Luca Cinquemani e Fabio Aranzulla parlerà delle relazioni che intercorrono tra le piante e altri esseri viventi. Ai partecipanti verrà chiesto di raccogliere i resti del pranzo e della sua preparazione – ossa, gusci di uova, altro – che, insieme ai materiali raccolti durante la passeggiata, verranno conservati in un apposito contenitore e usati nella fase di coloritura delle sculture. Partecipazione libera su prenotazione scrivendo alla mail info@museocivico.eu

26, 27, 28 aprile ore 15.00 – 17.00 – LABORATORIO EDUCATIVO

Laboratorio gratuito “Castelli immaginari”, a cura del Dipartimento Educazione, con il duo di artisti Domenico Mangano e Marieke van Rooy, Progetto PAC-Piano Arte Contemporanea del Ministero della Cultura (numero massimo 8 bambini/e) partecipazione con prenotazione scrivendo alla mail educazione@museocivico.eu

Sabato 30 aprile dalle ore 10.00 – INCONTRO PUBBLICO ALL’APERTO

Creazione di una fornace, utilizzando l’antica tecnica e coloritura delle sculture del duo di artisti Domenico Mangano e Marieke van Rooy per Progetto PAC-Piano Arte Contemporanea del Ministero della Cultura. L’iniziativa si svolgerà all’aperto, nello spazio del Belvedere dietro il Castello dei Ventimiglia. La partecipazione aperta alla comunità ha un carattere sperimentale. La costruzione del forno e la cottura delle sculture sono momenti di condivisione del progetto artistico. Durante le fasi di coloritura/invetriatura delle ceramiche, si svolgeranno alcune azioni performative condotte da Luigi Ciotta dell’APS il Cinghiale e la Balena, relative ai rituali magici intorno al fuoco. Partecipazione libera.

MAGGIO

Martedì 3 maggio ore 9.00 – INCONTRO CON GLI ARTISTI

Incontro con il duo artistico Domenico Mangano & Marieke Van Rooy con la Prof.ssa Viviana Trapani (Cattedra di Disegno Industriale presso il Dipartimento di Architettura dell’Università di Palermo), con il Prof. Tommaso Gambaro, studioso della ceramica siciliana e con Irene Manzella, studentessa del Corso Magistrale di Disegno Industriale. Il tema dell’incontro verterà sulla storia della ceramica nelle Madonie. Introducono e moderano Valentina Bruschi e Maria Rosa Sossai.

Sabato 7 maggio ore 18.00 – INAUGURAZIONE MOSTRA

Presentazione risultati del progetto Il taglio, l’innesto, il castello di Domenico Mangano & Marieke Van Rooy, in mostra a cura di Valentina Bruschi, progetto vincitore del bando PAC – Piano Arte Contemporanea – Linea Committenza, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura.

Sabato 14 Maggio ore 11.00 – LABORATORIO PUBBLICO ALL’APERTO

Inaugurazione della “Little free library” (piccola biblioteca indipendente) per L’Orto dell’Arte, con letture ad alta voce dai libri per grandi e piccoli che saranno ospitati dentro la libreria. Raccolta di libri per grandi e piccoli che saranno collocati dentro la piccola libreria dell’Orto. Laboratorio dai 6 ai 99 anni! Partecipazione e offerta libera.

Giovedì 19 maggio – ore 15.00 – LABORATORIO EDUCATIVO

Laboratorio di illustrazione e pittura “Creature fantastiche nell’Orto dell’Arte”, a cura del Dipartimento Educazione del Museo Civico, per bambini e bambine dai 6 agli 11 anni, partecipazione con prenotazione scrivendo alla mail educazione@museocivico.eu.

Costo individuale Euro 3,00.

Giovedì 26 maggio – ore 15.00 – LABORATORIO EDUCATIVO

Laboratorio di illustrazione e pittura “Creature fantastiche nell’Orto dell’Arte, a cura del Dipartimento Educazione del Museo Civico, per bambini e bambine dai 6 agli 11 anni, partecipazione con prenotazione scrivendo alla mail educazione@museocivico.eu.

Costo individuale Euro 3,00.

GIUGNO

Domenica 12 Giugno – ore 17.00 – SEMINARIO E LABORATORIO CREATIVO

Seminario sul tema dell’Erbario, in collaborazione con il Museo Naturalistico “Francesco Minà Palumbo”, con il Prof. Rosario Schicchi. A seguire si tiene il laboratorio creativo “Costruire un Erbario”, con Stefania Cordone e con Edizioni Precarie, per bambini e bambine dai 6 agli 11 anni. Partecipazione con prenotazione scrivendo alla mail educazione@museocivico.eu.

Costo individuale Euro 3,00.

Mercoledì 15 Giugno – ore 11.00 – LABORATORIO DELL’ORTO DELL’ARTE

Festa d’inizio Estate nell’Orto dell’Arte con un laboratorio di pittura sulle pietre per la nomenclatura delle piante con la partecipazione di bambini e bambine, a cura del Dipartimento Educazione e dell’APS Il Cinghiale e la Balena. Scelta delle pietre e loro pittura, ognuna delle quali designerà una pianta dell’Orto. Laboratorio gratuito con prenotazione scrivendo alla mail educazione@museocivico.eu

Sabato 25 giugno – ore 10.30 – LABORATORIO EDUCATIVO ALL’APERTO

Laboratorio educativo su come costruire manualmente un Erbario, a cura del Dipartimento Educazione. Laboratorio gratuito per bambini/e dai 6 agli 11 anni su prenotazione scrivendo alla mail educazione@museocivico.eu

Sabato 25 giugno – ore 12.00 – DONAZIONE DI ARAZZO

Il Centro Polis dona al Museo Civico un arazzo realizzato ad hoc per celebrare l’acquisto del castello nel 1920 da parte dei castelbuonesi. Interverranno Concetta Fiasconaro, Vincenzo Ippolito del Centro Polis e Maria Mercante. L’immagine del castello è stata ricamata con il punto Bargello dall’artigiana Maria Mercante, osservando uno scatto di Mattia Süben. L’incontro a partecipazione libera e gratuita si svolgerà nella corte del Castello.

LUGLIO

Martedì 5 luglio ore 16.30 – LABORATORIO EDUCATIVO ALL’APERTO

Laboratorio educativo “La città dei bambini e delle bambine” – In occasione della manifestazione “Castelbuono è una favola” In collaborazione con ADIDì. Laboratorio gratuito per bambini/e da 6 a 11 anni su prenotazione scrivendo alla mail educazione@museocivico.eu

Mercoledì 6 luglio – ore 10.30 – LABORATORIO EDUCATIVO ALL’APERTO

Laboratorio educativo “La città dei bambini e delle bambine” – In occasione della manifestazione “Castelbuono è una favola” In collaborazione con ADIDì. Laboratorio gratuito per bambini/e da 6 a 11 anni su prenotazione scrivendo alla mail educazione@museocivico.eu

Mercoledì 13 luglio ore 16.00 – LABORATORIO DELL’ORTO DELL’ARTE

Laboratorio educativo su come costruire uno spaventapasseri artistico usando materiali di recupero, a cura del Dipartimento Educazione e dell’APS Il Cinghiale e la Balena. Laboratorio gratuito per famiglie partecipazione libera, con prenotazione scrivendo alla mail educazione@museocivico.eu.

AGOSTO

Venerdì 5 agosto / Sabato 6 agosto ore 10.30 / 12.30 – LABORATORIO CREATIVO

In occasione del Festival Ypsigrock, laboratorio creativo per bambini e bambine dai 3 ai 7 anni, in partnership con il Festival. Partecipazione con prenotazione scrivendo alla mail educazione@museocivico.eu

Costo individuale Euro 3,00

Mercoledì 10 agosto – ore 16.00 – LABORATORIO DELL’ORTO DELL’ARTE

Laboratori per i più piccoli con la costruzione di un ricovero per gli insetti utili, come strumenti didattici per comprendere l’importanza di questi microcosmi di solito consideranti nocivi. Laboratorio gratuito per famiglie con partecipazione e offerta libera.

Tra il 28 luglio e il 28 agosto – PERFORMANCE

Performance partecipativa di Marieke van Rooy presso il Museo Civico di Castelbuono e incontro dei due artisti e Maria Rosa Sossai con il pubblico. Liberamente ispirata alla figura di Costanza Chiaramonte, prima moglie di Francesco I Ventimiglia, di cui la leggenda narra sia stata rinchiusa in una stanza del Castello dal marito Francesco I Ventimiglia, durante la performance Marieke van Rooy sarà inarcata organicamente e metaforicamente all’interno di un mobile.

Fine luglio – primi agosto – PRESENTAZIONE DI LIBRO

Presentazione del volume “Percorsi di rigenerazione a guida culturale: strategie, iniziative e pratiche di produzione culturale e creativa nelle aree interne e marginali”, a cura di Vincenzo Vignieri, con gli autori Roberto Gallia, Valentina Bruschi, Laura Barreca, Luisa Tuttolomondo. Il volume ha come oggetto la rigenerazione a guida culturale nelle aree interne. L’incontro a partecipazione libera e gratuita si svolgerà nella corte del Castello.

SETTEMBRE

Domenica 11 settembre ore 10.30 – LABORATORIO DI PITTURA

Laboratorio di pittura e disegno sul tema del “paesaggio”, a partire dalle opere presenti nella Pinacoteca del Museo Civico e sperimentazione di vari modi di dipingere un paesaggio. Laboratorio su prenotazione scrivendo alla mail educazione@museocivico.eu

Costo individuale Euro 3,00

Sabato 17 Settembre ore 11.00 – LABORATORIO DELL’ORTO DELL’ARTE

Giochi con il vento, installazione artistica di girandole e aquiloni.

Laboratorio gratuito per famiglie, partecipazione e offerta libera.

OTTOBRE

3 – 9 Ottobre – PERFORMANCE DI ARTE NELLO SPAZIO URBANO

Progetto Fnas Lab in collaborazione con L’Orto dell’Arte – Performance di arte nello spazio urbano.

Le performance a partecipazione libera e gratuita si svolgeranno in diversi luoghi di Castelbuono.

Domenica 16 ottobre, ore 10.30 – 12.30 – LABORATORIO DI PITTURA E DISEGNO

Laboratorio di pittura e disegno “Le immagini fantastiche”, a cura del Dipartimento Educazione a partire dalle opere presenti nella Pinacoteca del Museo Civico e sperimentazione di vari modi di dipingere immagini scaturite dalla fantasia. Laboratorio su prenotazione scrivendo alla mail educazione@museocivico.eu

Costo individuale Euro 3,00

NOVEMBRE

Metà Novembre – LABORATORIO DELL’ORTO DELL’ARTE

Durante i laboratori stagionali si piantumeranno le piantine per l’orto invernale, con la cura del giardino. Laboratorio gratuito per famiglie con partecipazione e offerta libera.

Domenica 20 novembre, ore 10.30 – 12.30 – LABORATORIO DI PITTURA E DISEGNO

Laboratorio di pittura e disegno su “Il ritratto”, a partire dalle opere presenti nella Pinacoteca del Museo Civico e sperimentazione di vari modi di dipingere un ritratto, a cura del Dipartimento Educazione.

Laboratorio a pagamento su prenotazione scrivendo alla mail educazione@museocivico.eu

Costo individuale Euro 3,00

DICEMBRE

Domenica 11 dicembre ore 10.30 – 12.30 – LABORATORIO DI PITTURA E DISEGNO

Laboratorio di pittura e disegno su “La natura e gli animali”, a partire dalle opere presenti nella Pinacoteca del Museo Civico e sperimentazione di vari modi di dipingere la natura in relazione agli animali che la abitano. Laboratorio con prenotazione scrivendo alla mail educazione@museocivico.eu

Costo individuale Euro 3,00

Domenica 18 dicembre ore 11.00 – 13.00 – LABORATORIO DELL’ORTO DELL’ARTE

L’Orto si veste a festa, allestimento natalizio con oggetti riciclati e recuperati dalla cittadinanza.

Laboratorio gratuito per famiglie, con partecipazione e offerta libera.