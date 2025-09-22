“Pronti, Sipario!”: Open Day e nuovi laboratori teatrali per tutte le età a Castelbuono con la Compagnia I Trovatori

La Compagnia I Trovatori presenta il nuovo ciclo di laboratori teatrali “Pronti, Sipario!”, un percorso aperto a tutte le età per scoprire il teatro in modo coinvolgente e creativo.

In vista dell’avvio di Ottobre 2025, sono previsti due Open Day gratuiti presso la Sala delle Capriate, Castelbuono:



– Lunedì 29 settembre, ore 17:30–20:00 – fasce 6–10 e 11–13

– Martedì 30 settembre, ore 17:30–20:00 – 14+ (adolescenti e adulti)



I laboratori, condotti da Giuseppe Vignieri con attrici e attori della Compagnia, offrono tecniche espressive, gioco scenico, lavoro di gruppo e potenziamento del talento in un ambiente dinamico e inclusivo.

Info e iscrizioni: infotrovatori@gmail.com – +39 351 920 7461.