Provvidenza Costanza ✞ 14 marzo 2026

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- Democratici per Castelbuono: Le dimissioni fantasma. Qual… Osservatore •La costituente per Castelbuono, indefinibile, indecifrabile, predicare bene per razzolare…
- Democratici per Castelbuono: Le dimissioni fantasma. Qual… Senti chi parla •Chi scrive indignato oggi, sono le stesse persone che circa 13 anni fa saltarono il fosso…
- Democratici per Castelbuono: Le dimissioni fantasma. Qual… Pesce di marzo •Il sindaco, poveretto, già si leccava i baffi. Chissà come era contento. Peccato.. Gli ha…
- Castelbuono, l’acqua torna potabile: rientrati nella norm… Giuseppe •Ora che viene annunciato a Castelbuono ed al mondo che lo guarda che dai rubinetti fuorie…
- Castelbuono, l’acqua torna potabile: rientrati nella norm… Lubrano •La domanda nasce spontanea: perché per avvisare che l'acqua non era potabile non è stato …
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