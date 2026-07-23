Pubblicato il programma dell’estate castelbuonese

Castelbuono leadership culturale nel cuore delle Madonie

Non un semplice cartellone di eventi, ma una vera e propria dichiarazione di leadership culturale nel cuore delle Madonie. L’estate 2026 del Comune di Castelbuono sta tracciando un bilancio straordinario, confermandosi come un mosaico monumentale dove la grande storia sportiva, l’eccellenza enogastronomica, l’alta moda e l’arte d’avanguardia si fondono per dare vita a una stagione che sta battendo ogni record di presenze grazie a un cast di artisti e ospiti di rilievo assoluto.

​La prima parte della stagione ha già regalato emozioni fortissime, registrando un’affluenza straordinaria di visitatori grazie a una vera e propria sfilata di grandi nomi della musica, della cucina e dello spettacolo. A giugno, il DiVino Festival ha festeggiato il suo ventesimo anniversario portando sul palco del Castello la celebre food creator Giusi Battaglia, lo chef stellato Cristiano Tomei, l’istrionico Jacopo Fo, l’ex capitano della Fiorentina Dario Dainelli e il mitico Johnson Righeira, mentre la musica di Danilo Sacco e Lello Analfino, unita alla comicità del ventriloquo Samuel e di Cosmin Tiberio, ha illuminato le serate del borgo. Luglio si è aperto poi nel segno delle famiglie con gli incanti di “Castelbuono è una favola” e le commedie di Daniela e Marco Pupella, per poi trasformare il paese in un palcoscenico d’altri tempi con il fascino di “Cavalli sotto le stelle” e l’eleganza del Fashion Show in Piazza Margherita.

​Dopo questi primi grandi successi, l’attenzione si sposta ora sul momento più intimo ed emozionante dell’anno, i solenni Festeggiamenti in onore della Patrona Sant’Anna. Dal 17 al 27 luglio il borgo si stringe attorno alla sua identità più autentica: il 25 luglio la comunità rivivrà la solennità medievale con il suggestivo Corteo Storico delle Chiavi, mentre la sera del 27 la Solenne Processione e i giochi pirotecnici chiuderanno le celebrazioni. Non mancherà la grande musica di piazza, che vedrà la travolgente festa di Radio Time Anni 90 fare da apripista al grande concerto dei Matia Bazar, pronti a far cantare l’intera Piazza Castello la sera del 26 luglio con i loro storici successi.

​Proprio al centro dei giorni dedicati a Sant’Anna si incastra un evento che quest’anno entra di diritto nella leggenda: la centesima edizione del Giro Podistico Internazionale. “A cursa I Sant’Anna”, che si correrà il 26 luglio alle 19:00, taglia lo storico traguardo del secolo di vita, rievocando cento anni di sfide che hanno visto sfilare a Castelbuono i più grandi campioni dell’atletica mondiale.

​Ma l’estate madonita non rallenterà nemmeno ad agosto, alzando ancora di più l’asticella della proposta culturale. Tra il 20 e il 23 agosto la decima edizione di “Castelbuono Cuore d’Artista” compirà un incredibile capolavoro portando in esposizione a Casa Speciale un’opera originale del maestro Pablo Picasso, affiancata dalle performance di street art di Fabiola Branca, dalla sand art di Lidia Angelo, dallo storico teatro dei Pupi Siciliani dei Figli d’Arte Cuticchio e dalla premiazione dello street artist Igor Scalisi Palminteri.

​Sul fronte musicale, agosto vedrà una concentrazione di festival unica in Sicilia. Il tempio dell’indie rock di Ypsigrock offrirà una lineup stellare con The Antlers, Black Country, New Road, il grande ritorno de i cani, Cate Le Bon, Chet Faker, Dry Cleaning e Wednesday. Subito dopo, con Castelbuono Classica e il Castelbuono Jazz Festival risponderà con i grandi colossi dello strumento, tra cui Stefano Di Battista, Fabrizio Bosso, Francesco Bearzatti, Salvatore Bonafede, Walter Ricci, Ksenija Sidorova, Anna Bonomolo e il duo composto da Marcello Mandreucci e Alessandra Salerno. A completare il quadro sarà la novità del Castelbuono Attrazione Live Festival, che regalerà momenti magici come il concerto all’alba di Mario Incudine, il brillante recital dell’attore Gianfranco Jannuzzo, l’esibizione acustica di Maria Antonietta & Colombre con Manuela Cicero e la grande festa nostalgica di Crazy 90S.

​Il lungo viaggio estivo calerà infine il sipario a settembre mantenendo altissimo il valore delle proposte: dal pionieristico Madonie Nomad Residency Festival, pensato per connettere i lavoratori digitali con il territorio, fino alla decima edizione del Premio Castelbuono per celebrare le eccellenze locali, passando per la grande musica antica proposta da BCsicilia. Un’esperienza totale in cui la storia secolare del borgo continua a dialogare in modo perfetto con le grandi stelle della contemporaneità.