A dispetto di una stagione particolarmente complessa, PUTIA Art gallery inaugura “Abbecedario fantastico” la mostra personale di Stefania Cordone sabato 17 ottobre alle ore 18 a Castelbuono.

Il progetto, iniziato nel 2014, è un corpus di 26 disegni originali in cui delle creature d’invenzione si ibridano con degli oggetti di uso quotidiano: ce n’è una per ogni lettera dell’alfabeto per costituire un insolito abbecedario.È un ventaglio immaginifico di creature grottesche, a volte tenere e simpatiche, a tratti inquietanti, sempre bizzarre e uniche che per la prima e unica volta saranno esposte tutte insieme.