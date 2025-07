Quale futuro per la Sicilia? Domenica 13 luglio assemblea pubblica dei Democratici per Castelbuono

Una Sicilia di Pace, più giusta, solidale e sostenibile: queste le parole chiave al centro dell’Assemblea pubblica del Movimento Democratici per Castelbuono, convocata per domenica 13 luglio alle ore 17.00 presso il Chiostro di San Francesco. Un momento di confronto aperto alla cittadinanza, ai movimenti, ai soggetti sociali e culturali del territorio, per discutere di politica e futuro in una fase storica segnata da profonde trasformazioni.

Un’agenda per il futuro dell’Isola

Il titolo scelto, “Quale futuro per la Sicilia? Pace, solidarietà sociale, sviluppo sostenibile”, non è solo un tema di riflessione, ma un manifesto politico. È la volontà di costruire una visione alternativa alle logiche neoliberiste, alla marginalizzazione dei territori interni ed alla crisi ecologica. In un contesto globale segnato da guerre, diseguaglianze crescenti e nuove povertà, il Movimento rivendica la necessità di ripensare radicalmente i modelli di sviluppo, partendo dai territori e dalla partecipazione democratica.

Voci dal territorio e dal mondo

L’Assemblea sarà introdotta da Andrea Prestianni, presidente del Movimento, e vedrà la partecipazione di voci autorevoli del panorama politico, sociale e culturale:

Lucia Sapuppo, capogruppo consiliare dei Democratici per Castelbuono, illustrerà il lavoro svolto in Consiglio comunale e le sfide della politica locale.

Alessandro Ficile, amministratore unico di So.Svi.Ma., offrirà una riflessione sullo sviluppo territoriale e le opportunità legate alla programmazione regionale ed europea.

Adam Darawsha, medico palestinese e testimone diretto della tragedia che sta colpendo il suo popolo, porterà uno sguardo di giustizia e umanità sul dramma della guerra.

Padre Giovanni Notari, direttore dell'Istituto Pedro Arrupe, parlerà di educazione alla pace e cittadinanza attiva, fondamenti di una società inclusiva.

, direttore dell’Istituto Pedro Arrupe, parlerà di educazione alla pace e cittadinanza attiva, fondamenti di una società inclusiva. Antonio Palumbo, sindaco di Favara, condividerà esperienze amministrative innovative e orientate alla giustizia sociale.

Le conclusioni saranno affidate a Mario Cicero, Sindaco di Castelbuono e coordinatore politico dei Democratici per Castelbuono, per rilanciare il ruolo dei territori nel costruire una Sicilia protagonista e coerente con i valori democratici, ecologisti e pacifisti.

Più partecipazione, più democrazia

Durante l’Assemblea sarà avviata ufficialmente la campagna di tesseramento 2025, per costruire una comunità politica ampia e inclusiva. Sarà inoltre l’occasione per aprire un confronto sulle prospettive future del Movimento, in vista delle sfide amministrative e regionali che attendono il nostro territorio.

La cittadinanza è invitata a partecipare.

Movimento Democratici per Castelbuono