Quattro  appuntamenti per valutare l’ipotesi di trasformare i parchi regionali dei Nebrodi e delle Madonie in Parco Nazionale

Abbiamo da sempre ritenuto l’investimento per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio ambientale come prioritario per lo sviluppo culturale, economico e sociale della nostra isola. Purtroppo abbiamo dovuto constatare che da parte della politica regionale vi è stato un calo dell’attenzione nei confronti dei parchi e delle riserve della Sicilia: basta considerare i trasferimenti annuali che vengono erogati a quest’ultimi Enti. Con l’intendimento di operare concretamente e costruttivamente, l’Amministrazione di Castelbuono in collaborazione al Gal Nebrodi intende organizzare quattro appuntamenti fra i Nebrodi e le Madonie per aprire un confronto fra i portatori di interesse dei suddetti parchi, valutando l’ipotesi di trasformare i parchi regionali dei Nebrodi e delle Madonie in un unico Parco Nazionale.

Il primo appuntamento si terrà a Castelbuono il 17 febbraio p.v. presso la sala conferenza “Don Lorenzo Marzullo” ex Badia in Via Roma con il seguente programma:

Aprirà i lavori il Sindaco di Castelbuono Mario Cicero.

Interverranno:

Prof. Rosario Schicchi

Prof. Valerio Agnesi

Geologo Fabio Torre

Prof. Attilio Carapezza.

Chiuderà la sessione mattutina alle ore 13:30 il Sindaco di Capri Leone On.le Bernadette Felice Grasso.

La sessione pomeridiana si aprirà alle ore 15:15 con l’intervento del Presidente del Gal dei Nebrodi dott. Francesco Calanna; seguiranno il Dott. Pippo Licciardo agronomo, il Sindaco di Santo Stefano di Camastra Francesco Re, il Presidente Legambiente Sicilia Giuseppe Alfieri, il Presidente del Gal Madonie Dott.Francesco Paolo Migliazzo, il Presidente del WWF Sicilia Dott.Pietro Ciulla.

Chiuderà i lavori il Presidente Uncem Nazionale Dott.Marco Bussone.

Modererà i lavori il giornalista Rosario Mazzola.

Il Sindaco Mario Cicero dichiara: “Con questa iniziativa i territori vogliono riprendersi in mano il loro futuro non accettando più passivamente le mancate sceltedella politica nazionale e regionale. Noi vogliamo vivere nelle nostre montagne e nelle nostre vallate forti di strumenti di gestione del territorio efficaci e partecipati, consapevoli che i territori delle aree interne devono avere un ruolo fondamentale nella programmazione culturale, sociale ed economica della nostra Sicilia. Solo se si da un ruolo a questi territori e alle comunità che ci vivono possiamo pensare di costruire le condizioni per essere competitivi ed alternativi alla globalizzazione ed a una economia in mano alle regole del mercato e delle lobby economiche.

Hanno assicurato la presenza diversi Senatori e deputati Nazionali e Regionali, sarà presente anche, nella sessione pomeridiana, l’Assessore al Territorio e Ambiente, Dott.ssa Elena Pagano. Questo ci fa sperare che l’iniziativa intrapresa possa ricevere l’attenzione nei palazzi della politica palermitana e romana”.