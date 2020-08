Quattro dei migranti fuggiti da Isnello positivi al COVID-19

(Riceviamo e Pubblichiamo) – “Sarebbero stati trasferiti d’urgenza all’Hotel San Paolo Palace di Palermo perché risultati positivi al coronavirus quattro dei 23 migranti tunisini scappati l’8 agosto scorso dal centro di accoglienza Piano Torre di Isnello, dove erano alloggiati in quarantena, e riacciuffati poco prima di Ferragosto dalle forze dell’ordine in un casolare abbandonato a Collesano.

E adesso monta la preoccupazione nel territorio delle Madonie fino a Cefalù per tutte le persone entrate potenzialmente in contatto con poliziotti e carabinieri ma anche vigili del fuoco, forestali e protezione civile impegnati nelle ricerche, sia colleghi ma non solo, in particolare con quegli uomini in divisa che hanno rintracciato i quattro migranti contagiati. Senza contare che gli ospiti stranieri della struttura madonita trasformata in centro d’accoglienza, decine e decide di persone, dovranno ulteriormente prolungare la quarantena per altri 14 giorni. Lo dichiara Alessandro Anello, commissario provinciale della Lega Palermo.

I ventitré migranti fuggiti dalla struttura in provincia di Palermo erano stati messi in quarantena secondo le disposizioni sanitarie, in attesa di ricevere gli esiti dei tamponi a cui erano stati sottoposti. In sette, nella notte fra l’8 e il 9 agosto, erano però riusciti a fuggire. Per catturali sono stati necessari tantissimi uomini delle forze dell’ordine.