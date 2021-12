Questa sera su Food Network Italia il docufilm sulla storia dell’azienda Fiasconaro. Ecco l’anteprima

Andrà in onda questa sera mercoledì 22 dicembre alle ore 22:00 su Food Network Italia il docufilm sulla storia di un’eccellenza tutta siciliana che riguarda l’azienda Fiasconaro. Sarà possibile vedere il docufilm sul canale 33 del digitale terrestre o sul 53 del Tivusat, tutto rigorosamente in HD. In basso l’anteprima della produzione televisiva in due spezzoni pubblicati sulla pagina Facebook di Food Network Italia.