“Questione rifiuti”, Castelbuono in comune chiede inserimento punto al prossimo Consiglio comunale

Sono sotto gli occhi di tutti i cittadini le problematiche inerenti all’attuale sistema di raccolta differenziata dei rifiuti che presenta diverse criticità relative all’efficienza, l’efficacia e l’economicità, un servizio che sicuramente potrebbe essere migliorato e per tali ragioni suscita interesse nella popolazione.

A queste si aggiungono il susseguirsi di notizie circa le modalità del prosieguo del servizio di raccolta e smaltimento, il disagio e lo stato di incertezza che, armai da tempo, vivono i lavoratori per l’incognita sul destino delle Cooperative sociali e la paura di un licenziamento. Tutto ciò ci induce ad una costante riflessione che necessita un dibattito in Consiglio comunale.

Le domande e i dubbi sono tanti. Quale strada percorrerà l’attuale Amministrazione? Quella dei licenziamenti o della loro stabilizzazione?

Oramai da diversi mesi sentiamo ripetere che è intenzione dell’Amministrazione di passare la gestione dei rifiuti dalla “Castelbuono Ambiente s.r.l.” (di cui il Comune di Castelbuono rappresenta il socio unico), all’AMA (Alte Madonie Ambiente S.p.a.), nonostante questo Consiglio comunale non è stato mai investito della discussione, né ha mai condiviso e approvato un piano industriale che determini i servizi da erogare e gli obiettivi da raggiungere.

Né è stata interessata l’Assemblea dei soci dell’AMA S.p.a. composta dai Sindaci dei 13 Comuni che all’unanimità dovrebbero ratificare l’adesione del Comune di Castelbuono.

Se l’Assemblea dei soci di AMA accoglierà la richiesta, che fine farà la “Castelbuono Ambiente s.r.l.”? Sarà messa in liquidazione o addirittura conferirà all’AMA? Che fine faranno i lavoratori? Transiteranno all’AMA? Per quanto ancora si continuerà con la proroga degli affidamenti del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti alle Cooperative sociali? Se si dovesse concretizzare il passaggio all’AMA cosa comporterà in termini di costi e di qualità del servizio?

Ci preoccupano le sorti dei lavoratori e la futura gestione del servizio. In un momento economico e sociale così delicato, in cui tutto è vissuto in modo provvisorio, l’Amministrazione comunale ha il dovere di informare, non solo i suoi Consiglieri di maggioranza ma, di rappresentare le scelte che sta maturando al Consiglio comunale che ha il diritto di essere investito della questione quale organo di indirizzo e di programmazione.

Avremmo preferito fare un confronto democratico e costruttivo fra tutte le forze politiche in una seduta consiliare aperta al pubblico ma l’emergenza Covid-19 ci costringe al distanziamento per prevenire il contagio a svolgere le sedute consiliari senza cittadini presenti o in modalità online che svilisce il dibattito. Al tal fine, si chiede alla S.V.I. di inserire un punto all’o.d.g. del prossimo Consiglio Comunale avente ad oggetto la “questione rifiuti” che possa portare a delle scelte che contemperino il bisogno occupazionale dei lavoratori e l’esigenza d servizi adeguati ed efficienti per la comunità.

Cordialmente.

Castelbuono, lì 22.01.2021 I Consiglieri comunali

f.to Antonio Tumminello

f.to Giovanna Cucco

f.to Laura Calì

f.to Simone Sottile