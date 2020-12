Raccolta dei rifiuti. In distribuzione i mastelli per vetro e lattine

[Pagina Facebook del Comune di Castelbuono] – Nell’ottica di migliorare il servizio di raccolta differenziata e rendere più decoroso il nostro territorio, evitando l’abbandono di sacchetti di rifiuti nel centro urbano e/o nelle campagne, continua la distribuzione dei mastelli RD da parte dell’Amministrazione comunale e della Castelbuono Ambiente.

Abbiamo cominciato lo scorso dicembre distribuendo i mastelli per la raccolta dell’umido, della carta e della plastica a tutte le utenze domestiche, strutture pubbliche (scuole, musei, immobili comunali) ed utenze non domestiche (attività commerciali, esercizi pubblici, bar, ristoranti) del centro urbano.

Successivamente la distribuzione è stata estesa a tutte le utenze anche nelle zone extraurbane, fornendo un contenitore per l’umido ed uno grande carrellato.

Da lunedì 14 dicembre comincerà la distribuzione dei mastelli per la raccolta del vetro e lattine, sia per le campagne che per il centro urbano, completando così tutte le frazioni della RD. I mastelli potranno essere ritirati presso l’ex carcere in piazza Margherita:- dal lunedì al sabato- dalle ore 9.30 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 18.30. Per il ritiro occorre esibire i seguenti documenti:- C.F. dell’intestatario e codice utente riportato nella bolletta dei rifiuti, al fine di registrare i codici a barre riportati sui mastelli. Il ritiro potrà essere effettuato anche da un familiare o parente dell’intestatario della bolletta dei rifiuti, esibendo gli stessi documenti dell’intestatario. Il servizio sarà effettuato con l’ausilio dei ragazzi del servizio civile del settore “Ambiente” e “Turismo”. Chiediamo a tutta la cittadinanza la massima collaborazione, tutti insieme riusciremo a fare grandi passi avanti verso una Castelbuono sempre più pulita e sempre più “green”.

Il Sindaco Mario Cicero

L’Assessore all’Ambiente Dario Guarcello