Ascolta l'articolo

RACCOLTA DI LIBRI!

PER CONTRIBUIRE ALLA BIBLIORTO,

LA LIBRERIA DELL’ORTO DELL’ARTE

a cura del Dipartimento Progetti Partecipativi

Museo Civico di Castelbuono

14 MAGGIO 2022 ORE 16.30

Museo Civico di Castelbuono

Piazza Castello, Castelbuono (PA)

Continuano le attività dell’Orto dell’Arte, a cura dell’Associazione Il Cinghiale e la Balena e del Dipartimento Progetti Partecipativi Museo Civico coordinato da Maria Rosa Sossai.

Siete tutti invitati a partecipare alla donazione di libri per grandi e piccoli, fino a sabato 14 maggio quando sarà inaugurata la piccola biblioteca pubblica dell’Orto dell’Arte! I libri saranno poi collocati dentro la piccola libreria indipendente dell’Orto sabato 14 maggio, giorno dell’inaugurazione, in cui condivideremo letture ad alta voce ed animazioni a cura di Luigi Ciotta. La presenza di una piccola libreria in natura contribuirà maggiormente a trasformare un fazzoletto di terra in un luogo incantato di piante aromatiche e cultura.

La piccola biblioteca diverrà punto di aggregazione e di scambio all’aria aperta, a contatto con la natura e la letteratura.

Rivolgiamo l’invito alle Associazioni civiche, ai docenti e agli allievi delle scuole di ogni ordine e grado, ai circoli, ai singoli cittadini e cittadine che abbiamo voglia di donare un libro.

Siamo lieti di ringraziare la Biblioteca comunale di Castelbuono per il supporto e sostegno nell’iniziativa.

L’Orto dell’Arte è uno spazio di condivisione pubblica che sta crescendo grazie alle cure quotidiane di tante persone, soprattutto dei nostri amici della Cooperativa della Comunità dei Fauni che ringraziamo per le attenzioni e la presenza costante! Dopo la pulitura dell’area, prima abbandonata, abbiamo costruito un vialetto, realizzato due aiuole-spirali in pietra, piantumato erbe aromatiche e officinali, sistemato al centro la nostra “pietra arcobaleno”. È stata eseguita la preparazione della zona destinata all’orto, la pittura delle finestre delle case dei nostri amici dirimpettai, sono stati ideati e programmati i laboratori per grandi e bambini e siamo pronti ad accogliervi. A tutte queste iniziative si aggiunge ora il momento della lettura!

I libri saranno destinati alla biblioteca dell’Orto dell’Arte, per tale ragione ci piacerebbe restare in tema, vorremmo quindi che i libri che donerete siano collegati in qualche modo alla natura e\o all’arte.

I libri potranno essere consegnati durante gli orari di apertura del Museo Civico,

da lunedì a domenica

ore 10.15 – 13.45 e 15.15 – 18.45