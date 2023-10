Raccolta Extra_Ordinaria. Oggi domenica 8 ottobre, zona Vetriera

Domenica 8 ottobre 2023 dalle 16.30 alle 18.30

Zona Vetriera, Castelbuono

Gli artisti di strada in residenza a Castelbuono, nell’ambito di FNAS Lab 2023, invitano la cittadinanza a partecipare all’evento conclusivo in cui gli asini saranno coinvolti in una passeggiata in zona Vetriera insieme agli artisti domenica 8 ottobre 2023 a partire dalle ore 16.30.

Un incontro per ricordare e suggerire, attraverso il gesto poetico, la connessione tra differenti specie viventi.

Coordinamento Artistico: Caterina Moroni

Organizzazione: Il Cinghiale e la Balena APS

Supporto Musicale: Accademia Primo Spazio