Raddoppio ferroviario. Abbattuta la storica stazione di Castelbuono

E’ stata demolita nei giorni scorsi la stazione FS di Castelbuono ubicata sulla statale 113. L’intervento era previsto nell’ambito dei lavori del raddoppio ferroviario Cefalù-Castelbuono.

L’immagine in alto, pubblicata sui social, non ha lasciato però indifferenti diversi cittadini, per i quali evidentemente quella piccola stazioncina aveva un valore almeno affettivo se non addirittura storico. Come scritto da qualcuno su Facebook: “aveva resistito ai bombardamenti anche nella seconda guerra mondiale…”, adesso non c’è più.