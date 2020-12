Reclutamento volontari per il Servizio Civile, diverse posizioni in alcuni comuni madoniti

L’Associazione Co.tu.le Vi. con il Programma Educare alla legalità contro ogni forma di violenza e discriminazione 2020, con i 2 Progetti “Dallo Stalking al Codice Rosso” e “Reati culturalmente orientati” ha ottenuto i finanziamenti per reclutare 150 volontari del Servizio Civile Universale distribuiti in 30 sportelli Co tu le vi e 4 sedi di accoglienza. Il Bando di selezione al link in basso, scadenza 8 febbraio 2021 alle ore 14.00.

https://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezione-volontari/bandoord_2020.aspx