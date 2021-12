Record a Geraci siculo. In 15 giorni festeggiato il compleanno di 4 centenarie

Rosaria Macaluso

Giuseppa Chichi

Gaetana Zangara

Giovanna Fazio

Nazarena Maggio

[Livesicia.it – Roberto Puglisi] – Ma qual è il segreto di Geraci Siculo e delle sue concittadine dalla lunga vita? Ben quattro Signore Centenarie hanno festeggiato il compleanno in due settimane. Nell’ordine – secondo l’informazione di una puntuale nota – Gaetana Zangara, nata a Geraci Siculo il 14 novembre 1920 (101 anni); Giovanna Fazio, nata a Geraci Siculo il 12 novembre 1921 (100 anni); Rosaria Macaluso, nata a Geraci Siculo il 19 novembre 1921 (100 anni) e Giuseppa Chichi, nata a Geraci Siculo il 29 novembre 1921 (100 anni). E in sottofondo pare di sentire gli olè di un pubblico gioioso e commosso. Sì, perché c’è commozione, specialmente in tempi tanto friabili: ogni notizia che parla di vita rischiara l’orizzonte.

Ma c’è pure il bonus, perché qualche mese fa il sindaco, Luigi Iuppa – cioè il signore raggiante che appare nelle foto e sembra un nipotino adolescente di cinque nonne diverse – aveva festeggiato anche i 101 anni della signora Nazarena Maggio, nata a Geraci il 18 giugno 1920. ‘Tutte donne – ricorda la nota – tutte in buona salute, tutte nate e cresciute nel Comune madonita che lo scorso anno ha anche sfiorato il titolo di Borgo dei Borghi, puntando proprio sulle bellezze naturali ed artistiche e sulla qualità della vita’. E sono punti su cui, alla luce delle ultime notizie, è difficile dissentire.

“La circostanza, più unica che rara, che nel giro di due settimane, in un paese di meno di 2mila abitanti, vengano festeggiate 4 centenarie rappresenta di fatto una naturale ricandidatura per il comprensorio delle alte Madonie ad essere incluso nell’esclusivo club delle zone blu del mondo”, dice appunto il sindaco Luigi Iuppa

