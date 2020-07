Record di iscrizioni per la 2ª edizione del Gran Galà del Teatro Dialettale “Premio Regionale Città di Castelbuono”

La IIª edizione del Gran Galà del Teatro Dialettale “Premio Regionale Città di Castelbuono” ha registrato un nuovo record di iscrizioni: ben 116 le Compagnie Teatrali e 1.520 gli attori in gara, divenendo in assoluto il Concorso siciliano dedicato al Teatro amatoriale più atteso e seguito dell’anno.

Pubblichiamo di seguito la lista ufficiale Compagnie Teatrali partecipanti.

[CATEGORIA: SPETTACOLO TEATRALE]

• A.C. GYMNASIUM TEATRO Giardini Naxos (spett.: U contra – resp.: Giovanni Crimi)

• A.C. GYMNASIUM TEATRO Giardini Naxos (spett.: Grisù, Giuseppe e Maria – resp.: Giovanni Crimi)

• ACS OLTRE IL MURO Palermo (spett.: Le ultime lune – resp.: Francesco Pecora)

• ALLEGRA COMPAGNIA Pozzallo (spett.: ‘A maiara – resp.: Luigi Garofalo)

• AMATTORI Nicosia (spett.: Così è se vi pare – resp.: Maria La Giusa)

• AMATTORI Nicosia (spett.: Ne burriano – resp.: Maria La Giusa)

• AMATTORI Nicosia (spett.: A mereca – resp.: Maria La Giusa)

• AMATTORI Nicosia (spett.: L’arbelo che sӧna e l’oceddӧ che canta – resp.: Maria La Giusa)

• AMICI DEL TEATRO Nicolosi (spett.: Storia di una capinera – resp.: Agata Tarso)

• AMICI PER DI(A)LETTO Delia (spett.: Lu vavà, la vevè, lu sciscì… e lu trutru – resp.: Denis Vitellaro)

• ARANCI AMARI Messina (spett.: Aiutiti chi Diu t’aiuta – resp.: Nicoletta Pedullà)

• ARANCI AMARI Messina (spett.: A lucanna di ‘mbrogghi – resp.: Nicoletta Pedullà)

• ATTORI PER CASO Calatafimi Segesta (spett.: Cincu fimmini e un tarì – resp.: Antonino Pumo)

• ATTORI PER CASO Calatafimi Segesta (spett.: Tre pecore viziose – resp.: Antonino Pumo)

• ATTORI PER CASO Calatafimi Segesta (spett.: Don Cicciu u preficu – resp.: Antonino Pumo)

• C.A.F. Aci Catena (spett.: Gatta ci cova – resp.: Enrico Brancato)

• C.G.P.O.GIOVANNI PAOLO II Barcellona Pozzo di Gotto (spett.: B&B di Sabato – resp.: Vincenzo Otera)

• C.G.P.O.GIOVANNI PAOLO II Barcellona Pozzo di Gotto (spett.: Giulietta in Alfa Romeo – resp.: Vincenzo Otera)

• CEPROS – PINO PALAZZO Corleone (spett.: La fortuna con la effe maiuscola – resp.: Giacomo Badami)

• CO.MI.CA. Siracusa (spett.: Nicuzza – resp.: Vincenzo Firullo)

• CUORI SVINTULIATI Enna (spett.: L’eredità – resp.: Pietrina Saija)

• DIETRO LE QUINTE Milazzo (spett.: Voglia di borotalco – resp.: David Amalfa)

• DILETTANTISTICA A. MUSCO Riesi (spett.: Filumena Marturano – resp.: Guglielmo Gallè)

• DILETTANTISTICA A. MUSCO Riesi (spett.: Pani, Amuri e Timpulati – resp.: Guglielmo Gallè)

• E COMPAGNIA BELLA Santa Cristina Gela (spett.: Fumo negli occhi – resp.: Maria Bellone)

• E COMPAGNIA BELLA Santa Cristina Gela (spett.: Fatti, fatturi e fattazzi – resp.: Maria Bellone)

• E.S.C.A.D.A.S. Mascali (spett.: U testamentu – resp.: Marco Pasqualino Catalano)

• ELETTRA Gagliano Castelferrato (spett.: I Figghi do Baruni Bellarobba – resp.: Vincenzo Giuseppe Baldi)

• GENTALLEGRA Palermo (spett.: Nun putissimu fari tridici? – resp.: Armando Melodia)

• GIRA LA RUOTA Terme Vigliatore (spett.: Non vidu, non sentu, non parru – resp.: Carla Mazzeo)

• GLI AMICI DEL TEATRO Chiaramonte Gulfi (spett.: Natale in casa Cupiello – resp.: Sebastiano D’Angelo)

• GLI ESTRO…VERSI Solarino (spett.: È tutta na congiura – resp.: Giusi Emmanuele)

• GLI ESTRO…VERSI Solarino (spett.: L’eredità do zu Mustafà – resp.: Giusi Emmanuele)

• GLI ESTRO…VERSI Solarino (spett.: Io la pillola e… tu – resp.: Giusi Emmanuele)

• GLI ESTRO…VERSI Solarino (spett.: I bulli sbagliati – resp.: Giusi Emmanuele)

• GRUPPO D’ARTE B.GAGLIANO Menfi (spett.: Non ti pago – resp.: Vittoria Botta)

• GRUPPO D’ARTE B.GAGLIANO Menfi (spett.: L’arte di Giufà – resp.: Vittoria Botta)

• GRUPPO D’ARTE B.GAGLIANO Menfi (spett.: Voculanzicula – resp.: Vittoria Botta)

• GRUPPO D’ARTE B.GAGLIANO Menfi (spett.: Sabato, Domenica e Lunedì – resp.: Vittoria Botta)

• I SENZA COPIONE Palermo (spett.: Il paradiso dei nonni – resp.: Nunzio Onorato)

• I.C. F.RISO Isola delle Femmine (spett.: Cavalleria rusticana – resp.: Giuseppe Raffermati)

• I.C. F.RISO Isola delle Femmine (spett.: Ammuccia ammuccia… ca tuttu pari – resp.: Giuseppe Raffermati)

• I.C. F.RISO Isola delle Femmine (spett.: Civitoti in pretura – resp.: Giuseppe Raffermati)

• IL BELVEDERE Catania (spett.: L’ha fatto una signora – resp.: Sebastiano Anastasi)

• IL DILEMMA Licata (spett.: I figli su tutti eguali – resp.: Luisa Biondi)

• IL DILEMMA Licata (spett.: Le matamè parte seconda – resp.: Luisa Biondi)

• IL SIPARIO Pozzallo (spett.: U cimina all’aperto – resp.: Marco Sudano)

• IL SIPARIO Canicattini Bagni (spett.: Nuda proprietà – resp.: Valeria Palmieri)

• IL SIPARIO Canicattini Bagni (spett.: I.N.P.S. Inganni Nostrani Per Sopravvivere – resp.: Valeria Palmieri)

• JONICA Riposto (spett.: Filumena Marturano – resp.: Giambattista Galeano)

• JONICA Riposto (spett.: U sapiti com’è – resp.: Giambattista Galeano)

• KOINÈ TEATRO Venetico (spett.: Scarpe grosse e cervello fino – resp.: Paolo Pino)

• KOINÈ TEATRO Venetico (spett.: T’aspettu ‘ntò Paradisu – resp.: Paolo Pino)

• LA CASA DELL’ARTE Grammichele (spett.: Non vedo l’ora che torno – resp.: Dario Meli)

• LE MASCHERE Assoro (spett.: Non Ti Pago – resp.: Antonino Giunta)

• LE MASCHERE Canicattini Bagni (spett.: Menzogne in Hotel – resp.: Salvatore Di Mauro)

• LIBERA MEDITERRANEA Scaletta Zanclea (spett.: Il medico dei pazzi – resp.: Chiara Tafuri)

• LIBERA MEDITERRANEA Scaletta Zanclea (spett.: Miseria e nobiltà – resp.: Chiara Tafuri)

• LIBERO GRUPPO TEATRALE Siculiana (spett.: E agliuttu – resp.: Roberto Navarra)

• L’INCANTO DI IRIS Palermo (spett.: Voglio che tu lo sappia – resp.: Lucia Incarbona)

• L’UNO COMPLETA L’ALTRO Favara (spett.: La leggenda di Colapesce – resp.: Lillo Montaperto)

• L’UNO COMPLETA L’ALTRO Favara (spett.: Nonno arzillo… cerca compagna – resp.: Lillo Montaperto)

• LIOLÀ Siracura – fraz. Cassibile (spett.: Accusì voli Diu… tu mangi e iu talìu! – resp.: Biagio Saitta)

• LIOTRU Catania (spett.: …E fuori nevica! – resp.: Loreta Rita Ratto)

• MANISCALCO Marsala (spett.: Terrarrusa – resp.: Giovanni Maniscalco)

• MISERICORDIA Valledolmo (spett.: Bedda di fora fracida di dintra – resp.: Concetta Calabrese)

• N.C.T L’ALLEGRA CUMACCA Messina (spett.: U paraninfu – resp.: Letterio Sanfilippo)

• NINO MARTOGLIO Solarino (spett.: Lo scaldaletto – resp.: Davide Puglisi)

• NINO MARTOGLIO Solarino (spett.: Signori biglietti prego – resp.: Davide Puglisi)

• OFFICINA TEATRALE Augusta (spett.: Questi fantasmi – resp.: Attilio Piazza)

• OFFICINA TEATRALE Augusta (spett.: La fortuna con la effe maiuscola – resp.: Attilio Piazza)

• PALAZZOLESE CESARE CANNATA Palazzolo Acreide (spett.: M’adDUBAI – resp.: Graziella Toscano)

• PALAZZOLESE CESARE CANNATA Palazzolo Acreide (spett.: E se…? – resp.: Graziella Toscano)

• PALAZZOLESE CESARE CANNATA Palazzolo Acreide (spett.: Turbolenze in galleria – resp.: Graziella Toscano)

• PASSATEMPO Assoro (spett.: I due gemelli siciliani – resp.: Giuseppe Monastra)

• PASSATEMPO Assoro (spett.: Una tranquilla Domenica– resp.: Giuseppe Monastra)

• PICCOLO BORGO ANTICO Lipari (spett.: Tre pecore viziose – resp.: Angelo Biviano)

• PICCOLO TEATRO SICILIANO Trapani (spett.: E lucean le stelle… – resp.: Antonio D’Alia)

• PRO MONTEBELLO GLI AMICI DEL TEATRO Giarre (spett.: U spirdu du zzu Cicciu– resp.: Filippo Emmanuele)

• RECITANDO E PAROLANDO Capo d’Orlando (spett.: Ricetta per single – resp.: Amedeo Tomaselli)

• RES NOVA Giardini Naxos (spett.: Sutta l’archi da marina – resp.: Loredana Cavallaro)

• SAN TOMMASO D’AQUINO Messina (spett.: Il morto sta bene in salute – resp.: Natale Restuccia)

• SAN TOMMASO D’AQUINO Messina (spett.: Nu bambineddu e tri San Giuseppe – resp.: Natale Restuccia)

• SCAPPI SCIOTI Valderice (spett.: Mai dire mai – resp.: Giuseppe Navetta)

• SCAPPI SCIOTI Valderice (spett.: U parrinu ni canciaru – resp.: Giuseppe Navetta)

• SKENÈ Marsala (spett.: Medea, la strània – resp.: Massimo Licari)

• SKENÈ Marsala (spett.: Come calzini spaiati – resp.: Massimo Licari)

• SPES IN ARTE Ficarazzi (spett.: I casi sono due – resp.: Francesco Facella)

• TABULARASA Milazzo (spett.: Il Deputato – resp.: Gaetano Andriolo)

• TEATRANDO INSIEME Sommatino (spett.: Migliu scarsi ma felici – resp.: Calogero Giovanni Cafieri)

• TEATRANDO INSIEME Sommatino (spett.: Tutta curpa di la crisi – resp.: Calogero Giovanni Cafieri)

• TEATRANIMA Agrigento (spett.: Il mostro – resp.: Salvatore Antonino Preti)

• TEATRANIMA Agrigento (spett.: Anna e le altre – resp.: Salvatore Antonino Preti)

• TEATRO ARTE E CULTURA S. CATTAFI Barcellona Pozzo di Gotto (spett.: Separati ma non troppo – resp.: Giuseppe Bucca)

• TEATRO DI BORGATA Petralia Soprana (spett.: La Sindachessa – resp.: Santo Li Puma)

• TEATRO STABILE Augusta (spett.: U scialli – resp.: Mauro Italia)

• TRINACRIA Augusta (spett.: Fru Fru – resp.: Giuseppe Fallica)

• TRINACRIA Augusta (spett.: Il medico dei pazzi – resp.: Giuseppe Fallica)

• U DIRI – SAN PAOLO Adrano (spett.: Amuri di frati – resp.: Angelo Ingrassia)

• UNITRE Bagheria (spett.: Fra le antiche terre de la Bagheria – resp.: Giuseppe Puleo)

• UNITRE Modica (spett.: La fortuna con la effe maiuscola – resp.: Simone Occhipinti)

• VOLTI DAL KAOS Palermo (spett.: L’Opera di Antigone – resp.: Gianpaolo Bellanca)

[CATEGORIA: MUSICAL O SPETTACOLO MUSICALE]

• AMATTORI Nicosia (spett.: L’arbelo che sӧna e l’oceddӧ che canta – resp.: Maria La Giusa)

• AROMI DI SICILIA Cattolica Eraclea (spett.: La baronessa di Carini – resp.: Francesco Colletti)

• ARTE E TEATRO Campobello di Mazara (spett.: Mamma mia – resp.: Giacomo Mangiaracina)

• ARTISTICA MEDITERRANEA Trapani (spett.: Abbassa la tua radio per favore – resp.: M. Nella Aiello)

• GIOVANI DEL DUEMILA Palermo (spett.: Signore fai di me uno strumento – resp.: Lamberto Cosenza)

• GIOVANI DEL DUEMILA Palermo (spett.: Aggiungi un posto a tavola – resp.: Lamberto Cosenza)

• GIOVANI DEL DUEMILA Palermo (spett.: Accendiamo la lampada – resp.: Lamberto Cosenza)

• LE MELARANCE Palermo (spett.: Siciliana sono! – resp.: Rosalia Billeci)

• LIBERI RAGAZZI Custonaci (spett.: Nel cuore di Verona – resp.: Giovanni Scaduto)

• LIBERI RAGAZZI Custonaci (spett.: Giorno più bello non c’è – resp.: Giovanni Scaduto)

• TEATRO E VITA Palermo (spett.: Falcone Borsellino – resp.: Giuseppe Celesia)

• TEATRO E VITA Palermo (spett.: Quei mitici anni ’60 – resp.: Giuseppe Celesia)

• TEATRO STABILE NISSENO Caltanissetta (spett.: La Giara, il Musical – resp.: Giuseppe Speciale)

[NON AMMESSE] *

• ASS. TURISTICA PROLOCO San Gregorio di Catania

• TEATRO & DINTORNI Catania

* mancato invio della documentazione entro il termine previsto nel Bando di partecipazione.

