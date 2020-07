Recuperata la carcassa dell’elicottero caduto in seguito all’incidente avvenuto a Collesano -[VIDEO]

Sono state finalizzate questa mattina le operazioni di recupero della carcassa dell’elicottero rimasto alle pendici di un costone roccioso in seguito all’incidente avvenuto una decina di giorni fa a Collesano.

Già la settimana scorsa il nucleo SAF (speleo alpino fluviale) dei vigili del fuoco e i vigili del fuoco di Cefalù per antincendio avevano effettuato i primi rilievi per il recupero dell’elicottero gravemente danneggiatosi durante l’impressionante incidente. Come mostra il video il recupero è avvenuto attraverso un altro elicottero che ha trasportato la carcassa in un piazzale raggiungibile da mezzi gommati.