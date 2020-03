Referendum costituzionale del 29 marzo. Pubblicata la lista degli scrutatori sorteggiati a Castelbuono

In basso il pdf contenente la lista degli scrutatori del Comune di Castelbuono sorteggiati in occasione del prossimo referendum costituzionale in programma per il 29 marzo. Il testo del quesito referendario è il seguente:

«Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n.240 del 12 ottobre 2019?»

doc2



