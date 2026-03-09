Referendum del 22-23 marzo, a Castelbuono incontro pubblico per capire la riforma costituzionale

Screenshot

La Consulta invita tutta la cittadinanza a partecipare a un importante momento di confronto pubblico dedicato alla riforma costituzionale al centro del Referendum del 22-23 marzo. Un’occasione di approfondimento e dialogo pensata per offrire ai cittadini strumenti utili a comprendere meglio i contenuti della riforma e ad affrontare il voto con maggiore consapevolezza.

A moderare l’incontro sarà l’Avv. Giorgio Ricotta, che guiderà un dibattito tra autorevoli esperti del mondo accademico e giuridico. Interverranno la Prof.ssa Laura Lorello e il Dott. Giuseppe Verrigno, che illustreranno le ragioni del No, mentre il Magistrato Massimo Russo e l’Avv. Emanuele Zummo presenteranno e discuteranno le motivazioni del Sì.

Il confronto tra posizioni diverse rappresenta il cuore dell’iniziativa: un dibattito aperto, pluralista e fondato su competenze qualificate, pensato per favorire una riflessione informata su un passaggio importante della vita democratica del Paese.

Al termine degli interventi dei relatori, il dibattito sarà aperto al pubblico, offrendo ai cittadini presenti la possibilità di porre domande, esprimere opinioni e contribuire attivamente alla discussione.

L’incontro si terrà domenica 15 marzo alle ore 10:00 presso l’Aula Consiliare del Comune di Castelbuono.

La Consulta ribadisce il valore dell’esercizio del diritto di voto, pilastro fondamentale della partecipazione democratica e dovere civico che chiama tutti a una scelta responsabile. Attraverso questo momento di confronto con esperti e professionisti del diritto, l’obiettivo è promuovere una partecipazione consapevole e informata al prossimo appuntamento referendario.

La cittadinanza è invitata a partecipare. Vi aspettiamo domenica 15 marzo per un momento di dialogo, informazione e democrazia