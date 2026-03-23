Referendum sulla giustizia: a Castelbuono stravince il No, affluenza sopra la media siciliana ma sotto quella nazionale
Castelbuono si allinea al dato nazionale bocciando il quesito sulla riforma dell’ordinamento giurisdizionale, ma lo fa con percentuali ancora più nette rispetto al resto del Paese. Nel dettaglio, nel comune madonita il No ha raggiunto il 67,5% (2.421 voti), mentre il Sì si è fermato al 32,5% (1.165 voti). Un risultato che evidenzia una contrarietà più marcata rispetto al dato nazionale, dove il No si attesta al 53,7% contro il 46,3% dei Sì.
Anche il confronto con la Sicilia mostra una maggiore distanza: nell’Isola il Sì ha raggiunto il 39%, quindi ben oltre il dato registrato a Castelbuono, dove invece il consenso alla riforma si è fermato poco sopra il 32%.
Sul fronte della partecipazione, Castelbuono registra un’affluenza del 53,64%, un dato inferiore alla media nazionale (58,93%) ma significativamente più alto rispetto a quello siciliano (46,13%). Un segnale di maggiore mobilitazione civica rispetto al contesto regionale, pur senza raggiungere i livelli complessivi del Paese. Nel complesso, il voto castelbuonese restituisce un quadro chiaro: da un lato una partecipazione relativamente sostenuta, dall’altro una netta bocciatura della riforma, più marcata sia rispetto alla Sicilia che all’intero territorio nazionale.
Caricamento articoli correlati...