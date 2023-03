“Rex Iudaeorum” Dal 25 marzo al 9 aprile 2023 la personale fotografica di Francesco Amodio

La Pasqua è tra i fenomeni rituali più indagati e studiati nel panorama isolano, fiumi di inchiostro e pellicole hanno documentato e descritto i momenti cerimoniali dei paesi e delle città siciliane. Non ci sarebbe alcuna novità nella mostra REX IUDAEORUM se fosse soltanto l’ennesima mostra sulla Settimana Santa. Eppure Francesco Amodio, etnofotografo per passione, è riuscito ad andare oltre l’obiettivo mirando al cuore e all’anima degli oltre 90 riti a cui ha partecipato in occasioni quaresimali e pasquali, emozionandosi.

Un’esposizione dunque diversa perché non documenta ma racconta, incuriosisce, scende nel particolare e soprattutto riannoda alle radici umanità e terra; il fotografo non è estraneo ma compartecipe, le sente proprie e le ritrasmette a chi osserva. Feste note si affiancano a riti semi-sconosciuti, i misteri di Trapani trovano posto accanto al Signuri Ammucciuni… è un grande concerto che parla di Sicilia, di dolore e gioia, di Fede e Passione. Uomini incappucciati, donne con vesti di lutto, bambini che impersonano Santi, Giudei, angeli e diavoli, trovano spazio in un viaggio che trasporta in realtà lontane sulle ali delle emozioni di un fotografo amatoriale che in ogni click della sua camera imprime parte della sua anima. Le introduzioni, curate da Angelo Cucco, cercano di far emergere l’aspetto emotivo e vissuto, assecondando il taglio della mostra. Tuttavia, se già dagli scatti promana l’autorevole melodia della tradizione, è con la musica, sapientemente scelta dall’etnomusicologo Giuseppe Giordano che il percorso si la completo e l’immersione totale: tutti brani tradizionali, a volte di sole voci, che raccontano e piangono una storia antica millenni, letta e riletta, rielaborata e interpretata ma sempre ricca di pathos e bellezza.

Non ultimo, il progetto grafico, curato dallo Studio Grafico Arkigraf di Giovanni Ribaudo che, cogliendo l’anima di Rex Iudaeorum, la restituisce rivestita di impatto visivo, dando voce al colore e materialità all’idea. La Pasqua è alle porte e noi vogliamo celebrarla cosi.