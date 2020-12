Riapertura delle scuole a Castelbuono, il punto della situazione

E’ notizia di ieri che il 7 dicembre 2020 a Castelbuono è prevista la ripresa delle attività didattiche in presenza per la scuola primaria e la scuola secondaria di I grado.

La reazione dei genitori non si è fatta attendere, con molti commenti tra il critico e il preoccupato per una decisione che a molti è sembrata intempestiva.

Per meglio comprendere la reale situazione di fatto, si riporta una sintesi delle condizioni normative che riguarda la didattica nelle scuole.

Nelle scuole primarie e secondarie di I grado è possibile già adesso la didattica in presenza, in quanto prevista dal più recente DPCM del 3 novembre 2020 mentre, in questi giorni, si discute se riaprire anche le scuole superiori già prima delle vacanze natalizie oppure posticiparla al 7 gennaio.

Questo a livello nazionale, tuttavia, nel caso di particolari condizioni di emergenza, le autorità locali – come il presidente di una regione o un sindaco – possono disporre la chiusura anche delle scuole primarie e secondarie di I grado.

A Castelbuono un’ordinanza sindacale aveva disposto la chiusura dal 16 novembre al 5 dicembre, pertanto allo scadere dell’ordinanza è previsto che le scuole normalmente riaprano, salvo l’emanazione di una seconda ordinanza del Sindaco che disponga il prolungamento della chiusura.

Per far fronte comunque alle particolari condizioni che si stanno vivendo attualmente a Castelbuono, la circolare scolastica che informa della prevista riapertura specifica che, di concerto con l’amministrazione, la popolazione scolastica è stata invitata a sottoporsi volontariamente al test antigienico.

Inoltre, onde evitare assembramenti durante l’entrata e l’uscita degli alunni, dovrebbe essere previsto l’utilizzo di un secondo ingresso (quello storico per intenderci da via Benedettini) per l’accesso al plesso di San Paolo.