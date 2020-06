Riapre il Museo Civico di Castelbuono. Entrata gratuita dal 12 al 14 giugno

Il Museo Civico è lieto di comunicare che Venerdì 12 giugno riaprirà al pubblico con l’entrata gratuita nel fine settimana del 12-13-14 giugno. A seguito del DPCM del 17 maggio 2020 recante le misure per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 in vigore dal 18 maggio, la struttura museale è stata dotata di tutte le condizioni di sicurezza a tutela dei visitatori e dei lavoratori. In questi mesi abbiamo cercato di rimanere vicini al nostro pubblico attraverso approfondimenti per i più grandi e laboratori educativi dedicati ai più piccoli, a cura di Stefania Cordone, che saranno riproposti a giugno e luglio con una nuova formula all’aperto, nel rispetto delle norme di distanziamento fisico.

Stiamo riorganizzando il calendario delle attività culturali legate all’ “Asta del 1920”, un progetto partecipativo con la comunità di Castelbuono a cura di Maria Rosa Sossai, con il coordinamento di Angelo Cucco, e nel frattempo sarà ancora possibile visitare la mostra temporanea Migration, con le opere e le installazioni di Oren Fischer, Hadar Mitz, Margherita Moscardini, Edith Oellers, Klaus Richter, Francesco Simeti, realizzata in collaborazione con StadtMuseum di Düsseldorf e Janco-Dada Museum, Ein Hod. Le nostre sezioni di Urbanistica, Archeologia, Arte sacra e Arte Moderna e Contemporanea sono pronte ad accogliervi in sicurezza, come anche la Cappella palatina con la straordinaria decorazione a stucco dei Serpotta (1684). Nell’anno dell’Asta del 1920 Ecco le nuove regole per vivere con serenità la vostra visita al Museo Civico di Castelbuono:

L’entrata è permessa solo con idonea mascherina;

Gli ingressi al museo saranno contingentati e in sicurezza secondo protocollo e l’accesso sarà limitato a n. 10 persone per piano;

Nelle singole sale non potranno essere presenti più di 2 visitatori contemporaneamente non appartenenti allo stesso nucleo familiare;

I visitatori, se non congiunti fra di loro, avranno accesso alle sale espositive a 5 minuti di distanza uno dall’altro.

All’ingresso del museo a tutti i visitatori verrà misurata la temperatura corporea e l’accesso è consentito con una temperatura inferiore ai 37.5 °C.

I visitatori eventualmente in attesa di accedere al Museo dovranno mantenere una distanza di almeno 1 metro fra loro.

All’ingresso e in altri punti del Museo verrà messo a disposizione dei visitatori del gel disinfettante per sanificarsi le mani prima di accedere alle sale.

Orario di apertura:

lunedì: CHIUSO

martedì – venerdì: 10.00 – 14.00 (ULTIMO INGRESSO ORE 13.30)

sabato – domenica: 10.00 – 18.00 (ULTIMO INGRESSO ORE 17.30)