Riapre il Museo Naturalistico F. Minà Palumbo. Entrata gratuita dal 12 al 14 giugno

Il Museo riapre le sue porte al pubblico. E’ arrivato il momento.

Il Museo Naturalistico Francesco Minà Palumbo comunica che venerdì pomeriggio 12 giugno riaprirà al pubblico con entrata gratuita che si prolungherà anche nel fine settimana 13 e 14 giugno. A seguito del DPCM del 17 maggio 2020 recante le misure per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 in vigore dal 18 maggio, abbiamo dotato il Museo di tutte le misure di sicurezza a tutela dei lavoratori e dei visitatori.

-I visitatori dovranno entrare forniti di mascherine.

-Gli ingressi al Museo saranno limitati ad un numero massimo di 15 persone.

-nelle varie sale e corridoi non potranno essere presenti più di tre persone.

Il percorso sarà indicato dal personale e dalla segnaletica appropriata.

All’ingresso del Museo a tutti i visitatori sara misurata la temperatura corporea con termometri a distanza e l’accesso verrà consentito con una temperatura inferiore a 37,5 °C.

I visitatori in attesa di accedere al Museo dovranno mantenere una distanza di un metro uno dall’altro.

All’ingresso e in altri punti del Museo verrà messo a disposizione dei visitatori del gel per disinfettare le mani.

Il Museo nel periodo estivo svolgerà le sue attività anche nel meraviglioso chiostro. I primi appuntamenti come da calendario saranno i seguenti:

Giovedì 18 giugno alle ore 21.00

Conferenza dal titolo ” Gli alberi monumentali di Sicilia” tenuta dal Prof. Rosario Schicchi Presidente del Museo e Direttore dell’Orto Botanico di Palermo.

Giovedì 25 giugno alle ore 21,00

Conferenza dal titolo ” La fauna endemica delle Madonie” tenuta dal Dr. Francesco Toscano Direttore del Museo.

Mercoledì 15 luglio alle ore 21.00

Conferenza dal titolo “La manna e il paesaggio dei frassini” tenuta dal Prof. Rosario Schicchi Presidente del Museo e Direttore dell’Orto Botanico di Palermo.

Domenica 22 Agosto alle ore 18.00

Inaugurazione mostra di macrofotografia naturalistica dal titolo “Microcosmo” del Dott. Francesco Toscano direttore del Museo Naturalistico Francesco Minà Palumbo.

Orari di apertura del Museo

Lunedì: CHIUSO

Martedì- mercoledì- giovedì- venerdì – sabato- domenica mattina ore 09.00-13.00, pomeriggio ore 15.00-19.00.

Per informazioni potete contattare la biglietteria al numero 0921 677174

o alla mail museonaturalistico@comune.castelbuono.pa.it

oppure potete consultare la nostra pagina Facebbok

Museo Naturalistico Francesco Minà Palumbo