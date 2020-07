Ricca programmazione d’agosto al Gal Hassin: “meteore, galassie, asteroidi, pianeti extrasolari e vita nell’Universo”

Ricchissima la programmazione al GAL Hassin per il mese di agosto, in attesa dell’evento del 4 e 5 settembre che vedrà la presenza dei grandi nomi dell’astronomia nazionale e internazionale. E in quella occasione verrà consegnato a Michel Mayor, premio Nobel per la Fisica 2019, il Premio GAL Hassin 2020.

Il prof. Mayor è stato il primo a scoprire, assieme a Didier Queloz nel 1995, il primo pianeta estrasolare: 51Pegasi b, la scoperta che ha aperto una nuova linea di ricerca, rivoluzionando il nostro modo di vedere il pianeta Terra e il Sistema Solare, con straordinarie implicazioni scientifiche e ricadute antropologiche.

GAL Hassin – Centro Internazionale per le Scienze Astronomiche

Via della Fontana Mitri, 90010 Isnello (PA)

www.galhassin.it – info@galhassin.it

0921 662 890 – 329 845 2944

Obbligatoria la prenotazione

Attività al GAL Hassin – Agosto 2020

SABATO 1 AGOSTO 2020

Gli astri influenzano la nostra vita?

Ingresso ore 17.00

17.30 -18.00: Come gli antichi misuravano il Tempo

nel Parco dello Spazio e del Tempo

18.00 – 18.30: Gli astri influenzano la nostra Vita?

in Museo del GAL Hassin

18.30 – 19.30: Attività in Planetario con proiezione di un video full dome

21.30 – 23.45 Osservazione del cielo ad occhio nudo e con il telescopio a grande campo GRT

Costi:

Bambini (5 – 10 anni): € 10,00

Adulti: € 20,00

Max 60 persone a serata

DOMENICA 2 AGOSTO 2020

Tunguska, un grande bolide nei cieli della Russia

Ingresso ore 17.00

17.30 – 18.00 Come gli antichi misuravano il tempo, nel Parco dello Spazio e del Tempo

18.00 – 19.15: L’evento Tunguska, un grande bolide nei cieli della Russa, in Museo con visita alla sezione delle rocce e delle meteoriti e proiezioni video

19.15 – 20.15 Attività in Planetario con video full dome

Costi:

Bambini (5 -10 anni): € 5,00

Ragazzi (11- 14 anni): € 7,00

Adulti: € 11,00



VENERDI’ 7 AGOSTO 2020

Grandi impatti nella Storia della Vita sulla Terra

Ingresso ore 17.00

17.30 – 18.00 Verso Altri Mondi, in Museo (con proiezione di video)

18.00 – 19.15: Grandi impatti nella storia della Vita sulla Terra, in Museo con visita alla sezione delle rocce e delle meteoriti

19.15 – 20.30 Attività in Planetario con video full dome

Costi:

Bambini (5 -10 anni): € 5,00

Ragazzi (11- 14 anni): € 7,00

Adulti: € 11,00

SABATO 8 – DOMENICA 9 – LUNEDI’ 10 – MARTEDI’11 – MERCOLEDI’ 12 AGOSTO 2020

L’evento dell’estate 2020. Quante stelle cadenti!

Ingresso ore 17.00

17.30 -18.00: Come gli antichi misuravano il Tempo

nel Parco dello Spazio e del Tempo

18.00 – 19.15: Dalle meteore alle meteoriti. Desideri e paure dal Cielo

in Museo con visita alla sezione delle rocce e meteoriti

21.00 – 23.45: il Cielo ad occhio nudo

A caccia di meteore e asteroidi

Osservazione del cielo profondo con il telescopio a grande campo Galhassin Robotic Telescope 1 (GRT1). Le osservazioni dirette al telescopio non sono possibili causa emergenza sanitaria.

In caso di condizioni meteo avverse l’osservazione del cielo viene sostituita con una parte di attività in planetario e con spiegazione di come viene fatta la ricerca al GAL Hassin con l’uso di immagini di archivio.

Costi:

Bambini (5 ai 10 anni): € 10,00

Adulti: € 20,00

Max 60 persone a serata

GIOVEDI’ 13 AGOSTO 2020

Ingresso ore 17.00

17.30 – 18.00 Come gli antichi misuravano il tempo

presso il Parco dello Spazio e del Tempo

18.00 – 19.00: Dagli Egizi ad oggi: Silica Glass, il vetro del deserto.

In Museo con proiezioni video e visita del Museo

delle rocce e delle meteoriti

19.00 – 20.00 Attività in Planetario con proiezione di video full dome

Costi:

Bambini (5 -10 anni): € 5,00

Ragazzi (11- 14 anni): € 7,00

Adulti: € 11,00

VENERDI’ 14 AGOSTO 2020

Il GAL Hassin partecipa all’iniziativa NOTTE SOTTO LE STELLE all’interno del progetto UNA MONTAGNA DI LUOGHI – A RIVEDER LE STELLE organizzato da FUORILOGOS DI GANGI. Appuntamento con tutti voi a Gangi.

DOMENICA 16 AGOSTO 2020

C’è qualcuno là fuori?

Ingresso ore 17.00

17.30 -18.00: C’è qualcuno là fuori?

In Museo del GAL Hassin

18.00 – 19.00: Evento Tunguska e Gebel Kamil: due asteroidi che hanno fatto storia

In Museo con visita alla sezione delle rocce e meteoriti

19.00 – 20.00: Planetario

Con proiezione di un video full dome

Costi:

Bambini (5 – 10 anni): € 5,00

Ragazzi (11 – 14 anni): € 7,00

Adulti: € 11,00

Max 60 persone a serata.

MARTEDI’ 18 AGOSTO 2020

C’è qualcuno là fuori?

Ingresso ore 17.00

17.30 -18.00: C’è qualcuno là fuori?

In Museo del GAL Hassin

18.00 – 19.00: Evento Tunguska e Gebel Kamil: due asteroidi che hanno fatto storia

In Museo con visita alla sezione delle rocce e meteoriti

19.00 – 20.00: Planetario. Con proiezione di un video full dome

Costi:

Bambini (5 – 10 anni): € 5,00

Ragazzi (11 – 14 anni): € 7,00

Adulti: € 11,00

Max 60 persone a serata.

MERCOLEDI’ 19 AGOSTO 2020

Crateri da impatto. Il pericolo dal cielo

Ingresso ore 17.00

17.30 – 18.00 Come gli antichi misuravano il tempo, presso il Parco dello Spazio e del Tempo

18.00 – 19.00: Evento Tunguska e Gebel Kamil: due asteroidi che hanno fatto storia con visita al Museo delle rocce e delle meteoriti

19.00 – 20.00: Attività in Planetario con video full dome

Costi:

Bambini (5 -10 anni): € 5,00

Ragazzi (11- 14 anni): € 7,00

Adulti: € 11,00



VENERDI’ 21 AGOSTO 2020

Asteroidi e comete. I grandi impatti

Ingresso ore 17.00

17.30 – 18.00 Come gli antichi misuravano il tempo, presso il Parco dello Spazio e del Tempo

18.00 – 19.00: Evento Tunguska e Gebel Kamil: due asteroidi che hanno fatto storia con visita al Museo delle rocce e delle meteoriti

19.00 – 20.00: Attività in Planetario con video full dome

Costi:

Bambini (5 -10 anni): € 5,00

Ragazzi (11- 14 anni): € 7,00

Adulti: € 11,00

SABATO 22 AGOSTO 2020

La bellezza del Cielo

Ingresso ore 17.00

17.30 – 18.30 Come gli antichi misuravano il Tempo, presso il Parco dello Spazio e del Tempo

18.30 – 18.45 La ricerca e il futuro al GAL Hassin

18.45 – 20.00 Attività in Planetario con proiezione di video full dome

21.30 – 23.45 Osservazione del cielo ad occhio nudo e con il telescopio a grande campo Galhassin Robotic Telescope (GRT)

Costi:

Bambini (5 -10 anni): € 10,00

Adulti: € 20,00

DOMENICA 23 AGOSTO 2020

C’è qualcuno là fuori?

Ingresso ore 17.00

17.30 -18.30: C’è qualcuno là fuori? In Museo GAL Hassin

18.30 – 19.15: Evento Tunguska e Gebel Kamil: due asteroidi che hanno fatto storia

In Museo, con visita alla sezione delle rocce e meteoriti

19.15 – 20.30: Planetario con proiezione di un video full dome

Costi:

Bambini (5 – 10 anni): € 5,00

Ragazzi (11 – 14 anni): € 7,00

Adulti: € 11,00

Max 60 persone a serata

VENERDI’ 28 AGOSTO 2020

Grandi impatti nella Storia della Vita sulla Terra

Ingresso ore 17.00

17.30 – 18.00 Come gli antichi misuravano il tempo, nel Parco dello Spazio e del Tempo

18.00 – 19.00: Grandi impatti nella storia della Vita sulla Terra, in Museo con visita alla sezione delle rocce e delle meteoriti

19.00 – 20.00 Attività in Planetario con video full dome

Costi:

Bambini (5 -10 anni): € 5,00

Ragazzi (11- 14 anni): € 7,00

Adulti: € 11,00

SABATO 29 AGOSTO 2020

Gli astri influenzano la nostra vita?

Ingresso ore 17.00

17.30 -18.00: Come gli antichi misuravano il Tempo

Nel Parco dello Spazio e del Tempo

18.00 – 18.30: Gli astri influenzano la nostra Vita?

In Museo GAL Hassin

18.30 – 19.30: Attività in Planetario

21.30 – 23.45 Osservazione del cielo ad occhio nudo e con il telescopio GRT-Galhassin Robotic Telescope (a grande campo)

Costi:

Bambini (5 – 10 anni): € 10,00

Adulti: € 20,00

Max 60 persone a serata

DOMENICA 30 AGOSTO 2020

I grandi impatti nella Storia della Vita sulla Terra

Ingresso ore 17.00

17.30 – 18.00 Come gli antichi misuravano il tempo, nel Parco dello Spazio e del Tempo

18.00 – 19.00: Grandi impatti nella storia della Vita sulla Terra, in Museo con visita alla sezione delle rocce e delle meteoriti

19.00 – 20.00 Attività in Planetario con video full dome

Costi:

Bambini (5 -10 anni): € 5,00

Ragazzi (11- 14 anni): € 7,00

Adulti: € 11,00

L’EVENTO DEL 14 AGOSTO È ORGANIZZATO A GANGI SU INVITO DI FUORILOGOS. IL GAL HASSIN PARTECIPA ALL’EVENTO “NOTTE SOTTO LE STELLE” ALL’INTERNO DEL PROGETTO “UNA MONTAGNA DI LUOGHI – A RIVEDER LE STELLE 4° EDIZIONE”.

TUTTE LE ATTIVITA’ SONO SU PRENOTAZIONE. Si può scrivere una mail a info@galhassin.it indicando un nome e cognome, numero di partecipanti (con riportato i bambini e la loro età, oppure i ragazzi fino a 15 anni) e un recapito telefonico. Si può prenotare telefonicamente allo 0921 662 890 (e si può lasciare un messaggio in segreteria se non siamo disponibili) oppure al 329 845 2944 (da mercoledì a domenica dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle ore 16.00 alle 19.00; nel mese di agosto, tutti i giorni escluso il giovedì, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00).

Per cenare presso il Bar Ristoro del GAL Hassin telefonare a Federica:327 441 0845 (cena non inclusa nel prezzo)