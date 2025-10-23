Richiesta di adozione a Castelbuono: cucciolata cerca casa

A Castelbuono è stata rinvenuta una cucciolata di teneri cagnolini randagi di piccola taglia. Gli animali, in buone condizioni di salute, sono attualmente accuditi da volontari locali che si stanno prendendo cura di loro con dedizione.

Tuttavia, si rende urgente trovare per ciascun cucciolo una sistemazione stabile e affettuosa. Si cercano persone o famiglie disposte ad adottare i piccoli e a garantire loro le cure, la sicurezza e l’amore che meritano.

Chi fosse interessato o desiderasse ricevere maggiori informazioni può contattare il numero seguente: