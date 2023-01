Riconoscimenti internazionali. Ypsigrock nominato nella short list dei prestigiosi European Festival Awards

Ypsigrock, l’amato festival della nostra Castelbuono, ha ricevuto un altro importante riconoscimento internazionale essendo stato nominato nella short list degli European Festival Awards nella categoria Best Small Festival (sotto le 10.000 persone di capienza).

A gareggiare per l’aggiudicazione del premio finale saranno Arsenal Festival (RS), Jazz in the Park (RO), Jazzopen Stuttgart (DE), Liverpool Sound City (GB), Portobello Live (GB), Roadburn (NL), Stars in Town (CH), Szene Openair (AT), Unsound Festival (PL) e appunto il nostro Ypsigrock Festival.

Da segnalare inoltre come il nostro Ypsigrock continui ad essere l’unico festival italiano ad ottenere tali risultati in ambito internazionale circostanza confermata dagli afflussi di pubblico straniero e dalle numerose recensioni e segnalazioni che la stampa estera rilascia ad ogni edizione.

Ricordiamo che Ypsigrock nel 2012 riceve la nomination per la prima volta negli European Festival Awards, nel 2013 la ottiene agli UK Festival Awards (categoria Best Overseas Festival), nel 2015 vince il premio Miglior Festival d’Italia agli OSA, nel 2016 ottiene il primo inserimento nella shortlist agli European Festival Awards e nel 2018 è premiato vincitore come Miglior Festival d’Italia a Sanremo per la Superclassifica MEI.

La scelta del vincitore tra le nomination in shortlist agli European Festival Awards avverrà il 18 gennaio 2023 a Groningen (Olanda) nell’ambito della programmazione dell’Eurosonic Festival.

Che dire, comunque vada sarà un successo per Ypsigrock e per tutta Castelbuono.