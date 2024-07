L’ Associazione “Padre Lorenzo Marzullo – La Locanda del Buon Samaritano” organizza, martedì 30 luglio 2024, alle ore 21.30, in Piazza Castello, alla serata di beneficenza, “Ricordando Padre Lorenzo Marzullo”. I fondi raccolti serviranno a sostenere l’opera missionaria in Ecuador, impegnata a fornire alle popolazioni locali gli strumenti culturali per una gestione consapevole del territorio, nell’ottica di uno sviluppo sostenibile.

La Presidente dell’Associazione, Vincenzina Marzullo