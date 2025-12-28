Ricordo del su Vanni, ultimo custode di saperi millenari

(Di Massimo Genchi) – Si sa e, naturalmente, si è d’accordo sul profondo significato del proverbio africano secondo il quale «ogni anziano che muore è una biblioteca che brucia». La perdita culturale che accusa ogni comunità rurale (o che poteva considerarsi tale fino a qualche decennio fa) ogni qual volta un vecchio viene a mancare, ha gli effetti di una immane sciagura. Se ne va, infatti, un mondo di saperi, di tradizioni, di pratiche, di linguaggi costruiti e vissuti attraverso decenni di vita lavorativa e tramandati attraverso molteplici secoli di cultura orale.

è stato senz’altro così per tutti gli artigiani, i contadini, i pastori, le “donne di casa” che abbiamo visto scomparire almeno nel corso del nuovo millennio. Oggi, però, molto probabilmente, abbiamo perduto l’ultimo grande custode di un sapere quasi millenario, cultura che è stata nel contempo impalcatura e connotazione del nostro paese.

U Su Vanni Cangelosi, pastore discendente da una plurisecolare famiglia di pastori, come tutti i Cangelosi, è stato unico e prezioso se non altro per avere traghettato fino a noi l’enorme cultura etnoantropologica appresa dai vecchi curàtuli ma soprattutto per averla saputa e voluta condividere, come si dice oggi, con chi potrebbe a sua volta trasmetterla.

Conobbi u Su Vanni circa quarant’anni fa, ricavandone immediatamente l’impressione, ben presto suffragata dai fatti, di una persona saggia, sapiente pacata, affabile, amicale. Siamo entrati subito in accordo di fase. Senza lasciare spazio ad alcuna enfasi né emozione direi che senza u su Vanni, oggi, molte delle nostre ricerche etnoantropologiche non avrebbero la consistenza che, invece, gli vengono riconosciute. Ricordo i primi termini pastorali snocciolati col divertito proposito di mettere in ambasce: a pinnajjera, ârciami, u suttancapu, che allora sapevano di ignoto e poi la ricostruzione dei vari mìerchi, i tagli praticati come contrassegno, composti nelle due orecchie dei capi di bestiame: furca, ngajja, pupata, saitta, purtusu, cutìeddru, spinnata, scaliddra e altri ancora. La migliore composizione, diceva lui, era senza dubbio ngajja e purtusu, con ovvia allusione, e allora si annuiva e si rideva.

Nelle svariate decine di ore di colloqui è possibile rintracciare diverse perle di saggezza, da cui ne estrapolo due, che riporto, per dire della saggezza popolare. Lui soleva dire che i terri parmìanu cioè, la varietà del terreno agraria cambia ad ogni passo, per cui succede che fertilità e sterilità dei terreni siano concetti locali nello spazio e non invece estesi. Quindi, al limite, in due poderi attigui, a parità di condizioni, si può verificare che una coltura attecchisca in uno e non nell’altro.

Una volta, nel bel mezzo di una inchiesta esclamò: Ogni cent’anni e vintinovi misi ogni çiumi si tira tutti li cumprisi, cioè, prima o poi, la natura si riprende tutto ciò che le è stato tolto. Per dire che anche prima di Antonio Cederna e di Mario Tozzi e di altre coscienze critiche, relative alla devastazione ambientale in corso, la saggezza popolare aveva già prodotto e diffuso i suoi anatemi.

Ma era il suo raccontare che, spesso, risultava fiabesco ed evocativo come nella descrizione e localizzazione della grotta che si trova all’interno del Canal’i panni:

A rutt’ô Canal’i panni pua sfranàu, ma ancora si vidi. Ca siddri tu a vidi eni monumentali: ddri petri, pari ca stava squajjanni a nivë e mpitrari, per dire. Pàrini com’i cannola, ca a nivi fa i cannola. Fatti accussì llisci, ddri cosi della natura ia u llu sacci! Eni furrìanni dî Ntipi, pijjanni chiani chiani. Passanni Udìeri, chiani chiani, prima cchi s’arriva a Chianu massaru. [trad: La grotta del Canal’i pannë poi franò, ma è ancora visibile. Ma se tu la vedi è monumentale: quelle pietre, sembrano come se stesse sciogliendosi la neve e sono rimaste ghiacciate, per dire. Sembrano come le stalattiti di ghiaccio che si formano dopo le nevicate. Fatte così lisce, quelle cose della natura, io non riesco a capire! Si trova, girando dai Ntipi, e procedendo in piano fino oltre Udìeri, prima di arrivare a Chianu massaru.

O anche avvincente, come quando rievocava tutta la vicenda relativa al bandito Giovanni Dina che viveva latitante, â costa, nella zona della Canna e del Chian’i Custantinu e che infine, una sera del Crocifisso 1952, venne accoppato alle Case della Canna dove trovò appostato un tale che lo freddò senza dargli neppure il tempo di imbracciare il suo fucile mitragliatore che portava sempre con sé. Siccome della grandiosa impresa si intestarono ogni merito le forze dell’ordine, a mia precisa domanda u Su Vanni rispose: Quali carrabbinera, quali carrabbinera! facendo capire che si era trattato in tutto per tutto, nelle modalità, di una riproduzione dell’uccisione di Giuliano. I mandanti erano, come tutti sapevano, i suoi diversi prestanome che facevano i papassi in giro.

O, infine, era amaro e doloroso nella lucida ricostruzione della terribile morte del giovane pastore di appena 17 anni che precipitò dal Vàvis’ â Canna in giù nel tentativo di svavisari una capra sotto gli occhi inorriditi di un altro pastorello che non si riprese mai più da quell’orribile accadimento.

U su Vanni possedeva senza dubbio avvolgenti capacità narrative da farti salire sulla sua macchina del tempo e portarti a rivivere, facendoti entrare nella scena, vicende e fatti più o meno scabrosi, più o meno dilettevoli avvenuti nei suoi luoghi: a Gudìeru, ê Ggiummeti, â Canna a Custantinu.

Le ultime inchieste con lui le svolsi in questi ultimi due anni, in preparazione dell’atlante dei toponimi di Castelbuono, di cui è stato ancora deciso e preciso collaboratore. A causa della sua ormai scarsa mobilità (e nn’acchianavi vàvisa….), a casa sua, incontrarci e “raccontare per lui erano momenti che rompevano una routine che a volte era pesante, lontano dalle sue montagne e dai suoi animali”. Parlava e raccontava con il trasporto e la passione di sempre. Lucidissimo e preciso, direi didascalico.

E se di una cosa non era certo, non pastrocchiava, pur di dare l’impressione di esserne al corrente. Confermò che u Chian’ â Bbattajja non è quello che si intende oggi ma quello ad esso attiguo, dove c’è l’inghiottitoio mentre quello che vede sopra di sé l’immane scempio della Mufara è a Bbattajjeddra. Anche in questo, il mondo di oggi è ô rrivìersu. Allo stesso modo, confermò che quella che ordinariamente si chiama Serr’ ô sujju è invece a Serr’ ô sùojjiu così come ce l’aveva tramandata Minà Palumbo. E si potrebbe continuare, forse si dovrebbe. Ma mi taccio.

Assabbenerica su Vanni, eternamente libero nei pascoli del cielo fra le sue amate montagne e i suoi amati animali!