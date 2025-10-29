“RigenerAzioni 2025”: il teatro come rinascita. Rassegna teatrale a Castelbuono a cura dei Trovatori

La compagnia castelbuonese rinnova l’impegno per un teatro che unisce arte, comunità e rinascita

CASTELBUONO – Dopo il successo estivo di Stra Teatro, la compagnia teatrale I Trovatori torna in scena con una nuova rassegna dal titolo “RigenerAzioni 2025”, promossa dal Comune di Castelbuono. Il progetto inaugura la stagione invernale dell’Auditorium Crucis, proponendo un cartellone di spettacoli che intreccia linguaggi, emozioni e pubblici diversi.

“RigenerAzioni” è un invito – spiegano gli organizzatori – a rimettere in circolo la meraviglia, attraverso il teatro come luogo di incontro, di ascolto e di rinascita. Quattro appuntamenti, in programma tra novembre e dicembre, offriranno al pubblico un viaggio che spazia dalla commedia agli spettacoli per famiglie, alternando repliche serali e pomeridiane per coinvolgere generazioni differenti.

🎭 IL PROGRAMMA 2025

1 novembre, ore 21.30

“Di principi e Principi Napoletani”

con Nicolò Prestigiacomo e Veronica Russo

Biglietto: €10,00 adulti | €5,00 bambini

16 novembre, ore 17.30

“Un principe ranocchio”

produzione Nave Argo

Biglietto: €10,00 adulti | €5,00 bambini

19 dicembre, ore 21.30

“Amlet”*

produzione I Trovatori

Biglietto: €10,00

21 dicembre, ore 17.30

“La banda dei clowns”

produzione Officine Teatrali quintArmata / Casa Teatro

Biglietto: €10,00 adulti | €5,00 bambini

Tutti gli spettacoli si terranno presso l’Auditorium Crucis, in via Umberto I, 49 – Castelbuono.

“RigenerAzioni 2025” conferma la visione della compagnia I Trovatori: un teatro che non si limita alla rappresentazione scenica, ma diventa strumento di rigenerazione culturale e sociale.

L’alternanza tra spettacoli serali e pomeridiani nasce dal desiderio di creare un dialogo tra generazioni e linguaggi, offrendo momenti di condivisione e intrattenimento di qualità per adulti e famiglie.

Con questa nuova rassegna, il teatro a Castelbuono continua a essere uno spazio vivo, capace di nutrire la comunità attraverso l’arte, l’ironia e l’emozione.